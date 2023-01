Oppo Find X3 Lite krijgt Android 13; nieuwe patch voor Edge 30 Ultra en OnePlus Nord

Voor drie toestellen wordt een nieuwe update verspreid. Oppo stelt de update naar Android 13 beschikbaar voor de Oppo Find X3 Lite, voor de Motorola Edge 30 Ultra en OnePlus Nord staat een nieuwe beveiligingsupdate klaar.

Oppo Find X3 Lite: Android 13

Het is zover; de Oppo Find X3 Lite wordt bijgewerkt met een nieuwe update. Het is de langverwachte update naar Android 13, die nu naar de instapper uit de Find X3-serie wordt uitgerold. Henk-Jan laat ons weten dat zijn toestel de update heeft mogen ontvangen. Niet alleen brengt de update de nieuwe functies uit Android 13, ook heeft Oppo haar nieuwe ColorOS 13 skin toegevoegd.

Dankzij de update naar Android 13 zijn er verschillende fijne verbeteringen doorgevoerd in de interface. Tevens heb je meer inzicht in de privacy en beveiliging van je toestel, en heb je nog meer kleuropties bij de interfacekleuren, die zich aanpassen aan de ingestelde achtergrond.

Motorola Edge 30 Ultra en OnePlus Nord

Twee andere smartphones worden ook bijgewerkt. Dit is het geval bij de Motorola Edge 30 Ultra en de OnePlus Nord. Om te beginnen met de Edge 30 Ultra, die tevens de winnaar was bij de DroidApp Awards. Deze smartphone ontvangt beveiligingsupdate december 2022, zo horen we van verschillende gebruikers. Andere verbeteringen of veranderingen zijn niet doorgevoerd.

De OnePlus Nord ontvangt eveneens een update; beveiligingsupdate november 2022. Het gaat hierbij om de eerste generatie OnePlus Nord, welke in 2020 uitgebracht werd. De changelog van de update hebben we hieronder voor je neergezet.

De updates worden gefaseerd uitgerold. Hierdoor kan het even duren totdat iedereen de nieuwe versie binnen ziet komen. Als deze beschikbaar is, krijg je hier een melding van op je toestel.

Motorola Edge 30 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 839,00 euro

Oppo Find X3 Lite Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 281,00 euro