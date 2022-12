Oppo komt met nieuw updatebeleid: dit gaat er veranderen

Oppo heeft bekend dat het vanaf 2023 een nieuw updatebeleid gaat hanteren. Het gaat hierbij vooralsnog om veranderingen die gaan gelden voor toestellen die uitgebracht worden in het high-end segment.

Oppo met nieuw updatebeleid

Nadat eerder OnePlus met een nieuw updatebeleid kwam, komt nu ook Oppo met veranderingen in de updateplannen. Oppo laat weten dat de veranderingen gaan gelden voor de toestellen die vanaf 2023 uitgebracht worden in het high-end segment. Er wordt wel benadrukt dat het hier gaat om ‘geselecteerde vlaggenschipmodellen vanaf 2023’. Het zal dus niet voor toestellen als de Find X5 gaan gelden, maar pas gaan gelden voor de Oppo Find X6, waarover we in de afgelopen tijd al het één en ander hebben vernomen uit het geruchtencircuit.

Oppo zal de betreffende toestellen voor een periode van vijf jaar beveiligingsupdates bieden. Hierbij wordt niet aangegeven met welke interval deze verschijnen. Op het gebied van Android-updates is het merk ook duidelijk. De toestellen in kwestie krijgen vier Android-updates. Oppo spreekt hierbij letterlijk over ‘vier grote ColorOS-updates’, maar er mag aangenomen worden dat dit ook Android-versies betreft, gezien bij iedere Android-versie een nieuwe versie van ColorOS wordt uitgebracht.

