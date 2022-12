Oppo Find N2 Flip in video en render verschenen: nieuwe foldable

Een nieuwe smartphone van Oppo is opgedoken in het geruchtencircuit. De smartphonefabrikant komt binnenkort met de Oppo Find N2 Flip. Eerder zagen we al de Find N2 als vouwbare smartphone die je opendoet als boekje.

Oppo Find N2 Flip in render

Nieuwe beelden zijn verschenen van een klaptoestel van Oppo. Het is de Oppo Find N2 Flip. Deze smartphone moet de strijd aangaan met modellen als de Samsung Galaxy Z Flip 4 en de Motorola Razr 2022. Dat is onder andere op te maken aan het design van het model. Het klaptoestel zal binnenin over een vermoedelijk 6,8 inch scherm beschikken met een 32 megapixel front-camera. Opvallend is de buitenkant van de telefoon. Daarin huist een verticaal extern beeldscherm en twee grote cameralenzen.

Het externe beeldscherm moet een grootte krijgen van 3,26 inch. De camera’s zijn naar verluidt een 50 megapixel hoofdsensor van Sony en een groothoeklens van Sony, met 8 megapixel. Geruchten spreken over een MediaTek Dimensity 9000+ chipset. Daarbij zou de Oppo Find N2 Flip uitgerust worden met een 4300 mAh batterij met 44W laden. Daarbij meldt de bron dat Oppo mogelijk het plan heeft om de Oppo Find N2 Flip ook buiten thuisland China uit te brengen. Iets wat gezien de opkomende markt met Motorola en Samsung geen gekke gedachte is.