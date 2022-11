Oppo komt met nieuwe Band 2 en Enco Buds 2

Het portfolio van Oppo is uitgebreid met een nieuwe smartwatch en headset. We maken kennis met de Oppo Band 2 en de Enco Buds 2 headset.

Nieuwe Oppo producten

Oppo heeft de nieuwe Oppo Band 2 aangekondigd. Het is een gunstig geprijsde smartwatch voor om je pols. Het horloge is volgens Oppo voorzien van een helder, groot scherm met een grootte van 1,57 inch. Ook op zonnige dagen moet het schermpje goed afleesbaar zijn. Oppo geeft de Band 2 personaliseerbare wijzerplaten en widgets die je kunt plaatsen over de verschillende schermen. Met een gewicht van slechts 33 gram is hij ook nog eens erg licht.

De Oppo Band 2 laat je de sport- en gezondheidsprestaties bijhouden. Verder kun je aan de slag met het meten van de hartslag, het bloedzuurstof en meer. Voor de tenniser zijn ook de nodige verbeteringen doorgevoerd; waarbij het horloge de verschillende slagen kan herkennen. Tevens kan het apparaat je slaap bijhouden en het snurkrisico bepalen. Wanneer je wakker wordt, krijg je het slaapkwaliteitsrapport te zien. Tevens helpt het je stress bijhouden en kan je een seintje krijgen als het tijd is om een glas water te drinken.

De batterij van de Oppo Band 2 zou 14 dagen mee moeten gaan. In een uur tijd is het horloge weer volledig opgeladen. De Oppo Band 2 kost 79 euro.

Oppo Enco Buds 2

Een nieuwe headset is ook gepresenteerd. Het is de Enco Buds 2. Deze in-ears heb elk een 10mm driver voor nog betere geluidsprestaties. Volgens Oppo zorgt het Enco Live Stereo Sound ervoor dat je nog beter kunt genieten van de bass, klanken en details. Er is de AI Deep Noise Cancellation waarmee omgevingsgeluiden tot het minimum beperkt worden. Er is maximaal 28 uur aan speeltijd en met SuperVooc kunnen met 10 minuten laden de oortjes weer een dag mee. De Enco Buds 2 is verkrijgbaar voor 59 euro in het zwart en wit.