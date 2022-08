Oppo Watch 3 en 3 Pro zijn officieel: stijvolle smartwatches

Het is de week van de vouwbare smartphones en de smartwatches. Oppo presenteert nu de Oppo Watch 3 en 3 Pro. Twee stijlvolle modellen met de nodige nieuwe functies.

Oppo Watch 3 (Pro)

Zagen we van de week al de nieuwe Samsung Galaxy Watch 5, ook Oppo is er met smartwatch-nieuws. De nieuwe Oppo Watch 3 is te herkennen aan het platte scherm, terwijl het Pro-model een gebogen scherm meekrijgt, voor een extra stijlvolle vertoning. De watches worden voorzien van een eigen besturingssysteem en dat is opvallend. Zo verscheen de eerste smartwatch van het bedrijf, de Oppo Watch, nog met Wear OS.

De Watch 3-horloges zijn voorzien van de nieuwe Qualcomm W5 Gen 1 chip, speciaal voor de smartwatch. De Oppo Watch 3 krijgt een 1,75 inch OLED-scherm met een resolutie van 430 x 372 pixels. Bij het Pro-model komt dit uit op een 1,91 inch scherm met een resolutie van 496 x 378 pixels. Er zijn de nodige sensoren, zoals een versnellingsmeter, gyroscoop, hartslagmeter, SpO2-meter, ECH hartslagmeter, een barometer en een lichtsensor voor de beeldhelderheid.

Voor nu zijn de twee modellen enkel aangekondigd voor de Chinese markt en is het niet duidelijk of een Europese release in de pijplijn zit.