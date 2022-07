Oppo kondigt Reno 8 en Reno 8 Pro aan met stijlvol ontwerp

Het portfolio van Oppo is uitgebreid met de Oppo Reno 8-serie. De twee toestellen, de Reno 8 en de Reno 8 Pro zijn allebei voorzien van een MediaTek Dimensity chipset, welke in andere toestellen al hoge ogen wist te gooien.

Oppo Reno 8-serie aangekondigd

Oppo kwam vorig jaar met de Oppo Reno 6-serie, een serie die we ook hebben besproken in de Oppo Reno 6 review. Er is nu tijd voor een nieuwe reeks. Waar de Reno 7-serie niet breed beschikbaar is voor de Europese markt, is die kans er mogelijk wel voor de Reno 8-serie. De Reno-serie wordt immers al lange tijd gevoerd in ons land. Het is een degelijke reeks mid-end toestellen, die bijvoorbeeld de concurrentie aangaan met de Galaxy A-serie van Samsung.

Oppo Reno 8

Allereerst is er de Oppo Reno 8. Deze smartphone is voorzien van een 6,4 inch 90Hz AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Oppo voorziet de smartphone verder van een MediaTek Dimensity 1300 chipset, samen met 8GB aan werkgeheugen en 128/256GB aan opslagruimte. De foto’s maak je met de triple-camera, waarvan de hoofdcamera beschikt over 50 megapixel. De smartphone krijgt verder een 8 megapixel groothoeklens mee, samen met een 2 megapixel macrolens. De Oppo Reno 8 wordt geleverd met een 4500 mAh accu die je met 80W weer snel kunt opladen.

Oppo Reno 8 Pro

Dan is er nog het Pro-model. De Oppo Reno 8 Pro verschijnt met een 6,7 inch 120Hz AMOLED-scherm met eveneens een Full-HD+ resolutie. De camera-opstelling is gelijk aan de 8 en dit geldt ook voor de batterij. Het 80W opladen moet de batterij in 31 minuten volledig volladen, zo belooft de fabrikant. De Oppo Reno 8 Pro verschilt met naast het grotere scherm ook in de processor. Dit is namelijk een MediaTek Dimensity 8100 Max processor. De eigenschappen daarvan zijn tweemaal een 2,85GHz chip en viermaal 2,0GHz chip.

Voor nu is de Oppo Reno 8-serie enkel aangekondigd voor China en India. Of de toestellen ook naar Europa komen is nu niet bekend. Wanneer we hierover meer informatie hebben, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.