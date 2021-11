Oppo komt met Reno 7 Pro: heeft LED-notificatielampje rondom cameramodule

Een interessante nieuwe smartphone van Oppo is aangekondigd; de Oppo Reno 7 Pro. De smartphone heeft een opvallend ontwerp waarbij het LED-notificatielampje direct in het oog springt. Het kan nog wel even duren totdat we deze smartphone in Nederland gaan zien.

Oppo Reno 7 Pro in het nieuws

Er is nieuws over een nieuwe smartphone van Oppo. De fabrikant komt met een stijlvolle smartphone met de naam Oppo Reno 7 Pro. Deze smartphone is aangekondigd voor China, samen met de Reno 7 en de Reno 7 SE. Om te beginnen is er dus de Oppo Reno 7 Pro. Deze smartphone krijgt een stukje innovatie rondom de cameramodule. Rondom deze module is het lampje geplaatst voor de LED-notificatie. Dit maakt het toestel direct een stuk stijlvoller dan zijn concurrenten. Het lampje kan oplichten bij een nieuw bericht, een notificatie of een oproep.

De telefoon wordt geleverd met een niet nader genoemde chipset van MediaTek; de Dimensity 1200 Max, zo melden bronnen op het Chinese Weibo. De 4500 mAh accu kan met 65W opgeladen worden. Verder zien we een 6,55 inch OLED-beeldscherm met een Full-HD+ resolutie en verversingssnelheid van 90Hz. De camera biedt een 50 megapixel lens, een niet gespecificeerde groothoeklens en een 2 megapixel macrolens. De smartphone biedt verder Android 12, samen met de ColorOS skin van het bedrijf zelf.

Reno 7

Dan is er nog de Reno 7. Veel specificaties komen overeen, maar moet hij het wel doen zonder de LED-notificatie. Er is een AMOLED-scherm met een grootte van 6,43 inch, een Full-HD+ paneel met een 90Hz verversingssnelheid. Verder zien we een 4500 mAh accu met 60W laden. Er is een 64MP hoofdcamera, welke bijgestaan wordt door een 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrolens. De telefoon wordt vanuit de fabriek geleverd met een Snapdragon 778G chipset.

Reno 7 SE

De derde 5G-smartphone uit dit rijtje is de Oppo Reno 7 SE. Dit toestel krijgt van Oppo een 6,43 inch AMOLED-scherm, 90Hz verversingssnelheid en MediaTek Dimensity 900 chipset mee. Aan boord is een 4500 mAh accu met 33W snelladen. Er zijn drie camera’s; een 48 megapixel hoofdlens en tweemaal een 2MP lens; voor de diepte en voor de macro.

Zoals gezegd zijn de drie telefoons als eerst aangekondigd voor China. Pas sinds kort hebben we hier de Reno 6-serie verkrijgbaar, dus het zal nog wel even duren totdat Oppo de Reno 7-serie in de Nederlandse winkels legt.