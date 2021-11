Oppo Find X4 Pro: zijn dit de nieuwe specificaties?

Oppo zal volgend jaar, net als veel andere merken, haar nieuwe high-end smartphone aankondigen. De smartphonefabrikant geeft het toestel de naam Oppo Find X4 Pro, als opvolger van de X3. Nu komen we vast het één en ander te weten.

Oppo Find X4 Pro

De Oppo Find X4 Pro moet het nieuwe high-end toestel worden van Oppo van 2022. Hoewel beelden nog ontbreken van het nieuwe model, komen we wel nu het één en ander te weten over de specificaties van de telefoon. Kunnen we net zulke hippe features verwachten als bij de Oppo Find X3 Pro? Die smartphone kreeg van de fabrikant een microscooplens mee. Als we afgaan op de informatie, zal het qua specificaties een beetje van hetzelfde zijn.

Er wordt een 6,7 inch 2K beeldscherm verwacht met een 120Hz verversingssnelheid. Verder wordt gesproken over een 32 megapixel front-camera, en een triple-camera aan de achterkant. Deze bestaat uit tweemaal een 50MP lens en een 13 of 12 megapixel telelens. Met deze lens moet 2x ingezoomd kunnen worden. Of daarmee de microscoopcamera ook terugkomt, is nog maar de vraag. Die telde een resolutie van 3 megapixel, maar komt niet terug in het verhaal. Verder zou de Oppo Find X4 Pro beschikken over de opvolger van de Snapdragon 888 chip en ondersteuning krijgen voor 80W snelladen.

We verwachten dat we begin volgend jaar meer te horen krijgen van Oppo.