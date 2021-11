‘Nieuwe Oppo Find X4 krijgt razendsnel opladen met 125W’

Volgend jaar kunnen we de nieuwe Oppo Find X4 verwachten; een nieuwe smartphone die de huidige high-end Oppo Find X3 op zal gaan volgen. De eerste berichten over de nieuwe smartphone druppelen langzaam binnen. Deze keer nieuws over de oplaadsnelheid van de Oppo Find X4.

Oppo Find X4 kan snel opladen

Als het aan de nieuwste geruchten ligt, wordt de Oppo Find X4 de snelst opladende smartphone tot nu toe. De smartphonefabrikant zou de nieuwe smartphone willen voorzien van ondersteuning voor het opladen met een snelheid van 125W. Dit is een stuk sneller dan wat we voorheen zagen bij het vorige model. De Oppo Find X3 Pro kon opladen met een snelheid van 65W, een snelheid die overigens ook al erg prettig is in het dagelijks gebruik. Op dit moment zijn er verschillende smartphones, waaronder een aantal van Xiaomi die met 120W kunnen opladen. Met een snelheid van 125W zal de Oppo Find X4 de smartphone zijn die de hoogste oplaadsnelheid tot nu toe heeft.

De verwachting is verder dat Oppo de nieuwe Find X4 voorziet van de nieuwe Snapdragon chipset, vermoedelijk de Snapdragon 898. We moeten nog even wachten op de berichten vanuit Oppo zelf. Dat kan nog wel even duren. Doorgaans presenteert Oppo haar nieuwe high-end smartphone in maart. We zijn dus nog wel enige tijd verwijderd van de aankondiging; tenzij Oppo voor 2022 andere plannen heeft.