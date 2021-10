Oppo Enco Free2 review: ANC headphones voor een zacht prijsje

Oppo heeft een setje in-ear headphones uitgebracht met de naam Oppo Enco Free2, deze draadloze Airpods concurrent wil je overtuigen dat goede geluidskwaliteit ook betaalbaar kan zijn. Wij hebben de Enco Free2 van Oppo getest en dit zijn onze bevindingen.

Oppo Enco Free2 review

De oortjes worden geleverd in een vrij grote vierkante doos, waar andere fabrikanten vaak voor een wat kleinere verpakking kiezen. In de doos vinden we een handleiding en natuurlijk ook de in-ears. Daaronder levert Oppo nog een tweetal andere plugs mee voor optimale pasvorm. Tenslotte mag ook een kort laadkabeltje niet ontbreken in het pakket.

Je koppelt de hoofdtelefoon door het doosje te openen en op de knop aan de zijkant van de case te drukken. Een klein LED-lampje aan de voorkant licht op en geeft aan dat we klaar zijn om te gaan koppelen. Vervolgens kies je op je telefoon het juiste Bluetooth apparaat en gaan!

Geluidskwaliteit

De geluidskwaliteit van deze in-ears zijn zonder aanpassingen goed, bastonen zijn aanwezig maar niet overheersend, het midden is duidelijk en het hoog misschien net een tikkeltje te helder. Toch is het voor deze prijsklasse geen onprettig geluid, maar in de zoektocht naar een equaliser moeten we je ook hier teleurstellen. Net als de OnePlus Buds Pro beschikt de Oppo Enco Free2 niet over een equalizer.

Wel is daar weer de HeyMelody app waarin je een persoonlijke luistertest kan doen. Daarmee worden bepaalde tonen meer geboost voor een betere luisterervaring. Dat klopt want het geluid klinkt na het doen van de test ook net iets beter. Recente tracks als Coldplay’s Universe en The Weeknd’s Take My Breath klinken warm en helder. Bij 80’s als Spandau Ballet – Gold en Michael Jackson’s Wanna Be Starting Something is het hoog minder prettig om naar te luisteren.

De Enco Free2 is uitgerust met Active Noise Cancellation (ANC) en die doet prima haar werk, van een rumoerige omgeving wordt zonder problemen een rustige luisteromgeving gemaakt. Met de ruisonderdrukking aan zijn de in-ears nagenoeg stil. Wil je de in-ears ook gebruiken tijdens het sporten dat kan, met de transparante modus worden omgevingsgeluiden juist versterkt doorgegeven. Je kunt je muziek via de oortjes bedienen door bijvoorbeeld naar boven of beneden te vegen zet je het volume luider of juist zachter.

App & batterijduur

Zoals gezegd is de HeyMelody app ook voor de Enco Free2 te gebruiken. Je vindt in deze app naast de persoonlijke test ook de actuele batterijpercentages, en de mogelijkheid om de bediening aan te passen. Verder kan de app gebruikt worden voor het bijwerken van de firmware.

Op een lading gaan de oortjes zo’n 4,5 á 5 uur mee en dat is wel afhankelijk van de gebruikte modi, gelukkig kan je dankzij de case de Enco Free2 altijd wel onderweg opladen. Is ook de case leeg reken dan op zeker een uurtje laadtijd om de gehele set weer van 100% spanning te voorzien.

Beoordeling

De Oppo Enco Free2 in-ear hoofdtelefoon is een interessant geprijsde headset die zich makkelijk laat bedienen. De actieve ruisonderdrukking in de Enco Free2 is goed te noemen en voor de meeste recente tracks is de geluidskwaliteit okee, voor 80’s vinden we het geluid iets minder prettig. De app heeft een persoonlijke luistertest voor betere geluidskwaliteit maar een equalizer ontbreekt. De Oppo Enco Free2 vind je in de winkel bij Bol.com en Amazon. Voor ongeveer 100 euro heb je ze in huis.