Oppo Reno 6 review: mooie middenmoter met 5G en degelijke prestaties

De Oppo Reno 6 ziet er mooi uit. Qua uiterlijk heeft het toestel wel iets weg van een iPhone met de afgevlakte zijkanten. Of de Oppo Reno 6 ook een mooie binnenkant heeft, lees je in deze review.

Oppo Reno 6 5G review

De Oppo Reno serie is alweer toe aan de zesde editie. Onlangs heeft Oppo de Reno 6 en de Reno 6 Pro uitgebracht. Twee, op het eerste gezicht, prima smartphones. De toestellen zijn wel redelijk prijzig. In onze review lees je terug of de stevige prijs te rechtvaardigen valt voor de Oppo Reno 6.

Verkooppakket

Wat meteen opvalt is de flinke doos waar de Oppo Reno 6 in geleverd wordt. In de doos vinden we dan ook een erg complete inhoud terug. Oppo levert namelijk een snellader mee, een USB-C kabel en oortjes. In een apart doosje vinden we naast wat boekjes het simpennetje ook een hoesje terug.

Design en interface

Het design van de Oppo Reno 6 heeft wel wat weg van een iPhone met zijn afgevlakte zijkanten. Hierdoor ligt het toestel zonder hoesje niet erg fijn in de hand. Een hoesje is dan ook zeker aan te raden.

Oppo heeft de Reno 6 een 6,43 inch Full-HD AMOLED scherm meegegeven met een verversingssnelheid van 90Hz. Op zich een prima scherm, maar we hadden voor de prijs misschien liever een verversingssnelheid van 120Hz gezien. Links bovenin het scherm is de selfie-camera geplaatst. Aan de linkerkant vinden we de volumetoetsen terug, de rechterkant biedt plek voor de aan- en uitknop. Aan de onderkant is ruimte voor de USB-C aansluiting en een speaker. Helaas is dit de enige speaker, maar het geluid van deze speaker mag er zeker wezen. Zowel het geluid als het volume zijn uitstekend te noemen. Achterop vinden we de cameramodule terug met daarin drie verschillende lenzen. Hier komen we later in deze review op terug.

Interface

ColorOS is de naam van de skin die Oppo op haar toestellen installeert. Hoewel in de loop der jaren deze skin aardig is verbeterd, ervaren we ColorOS skin als behoorlijk druk en zit dan ook boordevol opties. Aan de andere kant heb je wel de mogelijkheid om het toestel helemaal naar eigen smaak in te richt. Je hebt de mogelijkheid om zo’n beetje alles aan te passen, van de vorm van de icoontjes tot aan de animatie van de vingerafdrukscanner wanneer je deze gebruikt om het toestel te ontgrendelen. Ook een always-on display is terug te vinden onder instellingen en naar eigen smaak aan te passen.

Communicatie: bellen, chatten en internetten

De Oppo Reno 6 is prima te gebruiken om mee te bellen. Hiervoor gebruik je de standaard Google telefoon-app. Het versturen van berichten doe je ook met de standaard berichten-app van Google, net als het typen van berichten. Dit doe je met Gboard. Op de kwaliteit van het geluid tijdens het bellen hebben we niets aan te merken. Dit is prima.

Wat ook prima is, zijn de mogelijkheiden qua connectiviteit. De Oppo Reno 6 biedt ondersteuning voor 5G, WiFi 2,4GHz en 5GHz, Bluetooth 5.2 en NFC. Ook biedt het toestel ondersteuning voor twee simkaarten.

Multimedia: muziek en film

We hebben het al even eerder aangehaald, de Oppo Reno 6 heeft geen stereo-speakers aan boord, het toestel met het doen met de speaker die onderaan het toestel is geplaatst. Deze speaker geeft uitstekend geluid. Ook wanneer het volume hoog staat, is het geluid nog prima. Het volume is overigens ook prima, het volume kan lekker hard. Het scherm van 6,43 inch leent zich prima om films te kijken, zelfs in direct zonlicht is het scherm prima af te lezen. Ook kan het scherm voldoende gedimt worden, zodat het in het donker ook prettig af te lezen is.

Camera: foto en video

Oppo heeft de Reno 6 5G uitgerust met drie camera’s achterop en één aan de voorkant van het toestel. Achterop vinden we een 64 megapixel hoofdlens, een 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrolens terug. De selfie-camera is voorzien van een 32 megapixel lens.

De camera app werkt erg prettig. Er bevindt zich geen overbodige poespas in de app en alle opties en functies zijn makkelijk te vinden. Wat meteen opviel is dat de camera-app razendsnel opstart. Je hoeft niet te wachten totdat de app is opgestart en je een foto kunt schieten, dit kan vrijwel meteen wanneer je de app opstart. Wel zo handig als je in een situatie terecht komt waarbij je snel een foto moet maken.

De camera-app kan nog snel opstarten, maar wanneer de kwaliteit van de foto’s niet goed is, heb je hier weinig aan. We kunnen je meteen geruststellen, dit is gelukkig niet het geval. De kwaliteit van de foto’s is prima. Kleuren en details worden nauwkeurig weergegeven. Het toestel mist een telelens. Inzoomen verder dan tweemaal is dan ook geen goed idee. De foto’s worden bij het inzoomen vrij snel onscherp.

Net als de hoofdlens maakt ook de groothoeklens prima plaatjes. Ook hier worden kleuren realistisch weergegeven en wordt er veel detail getoond. We zijn zelfs redelijk tevreden over de macrolens. Vaak is de kwaliteit niet om over naar huis te schrijven van een dergelijke lens vanwege de vrij lage resolutie, maar dit is niet het geval bij de Oppo Reno 6. Verwacht echter ook geen topfoto’s, de kwaliteit is redelijk.

Foto’s die we gemaakt hebben in het donker vallen niet tegen dankzij de nachtmodus. Natuurlijk merk je dat de Oppo Reno 6 geen high-end toestel is, maar over de kwaliteit zijn we redelijk te spreken. Foto’s die we voor de Oppo Reno 6 review hebben gemaakt, kun je bekijken in het online fotoalbum.

Videocamera

Over filmpjes die we hebben gemaakt met de Oppo Reno 6 zijn we ook te spreken. Oppo heeft een handige functie toegevoegd in de camera-app. Wanneer de camera-app geopend is, open je snel de instellingen door naar beneden te vegen. Hier heb je de mogelijkheid om snel de resolutie en de framerate aan te passen. Je kunt kiezen uit: 720p, 1080p en 4K. Bij de laatste optie heb je niet de mogelijkheid om met 60 frames per seconde te filmen, bij de overig twee opties heb je de keuze om met 30- of met 60 frames per seconde te filmen.



Overige mogelijkheden

Dat de Oppo Reno 6 een toestel is uit het middensegment, betekent niet dat Oppo zuinig aan heeft gedaan met het uitrusten van functies. We pakken er enkele opties uit.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner zit onder het scherm verwerkt. De positie had van ons wat hoger gemogen, zodat deze wat makkelijker met je duim te bereiken is. Over de prestaties van de vingerafdrukscanner zijn we tevreden, het toestel ontgrendelt vrij snel wanneer je je vinger op de scanner legt. Oppo heeft een handige optie toegevoegd aan de vingerafdrukscanner. Deze werkt als volgt: door de vingerafdrukscanner ingedrukt te houden, open je maximaal 5 apps die je op die manier snel kunt openen. Deze apps kun je zelf instellen.

Updatebeleid

Oppo doet het goed als het aankomt op updaten van haar toestellen. De Reno serie zal twee OS updates krijgen en drie jaar lang beveiligingsupdates krijgen. De beveiligingsupdates zullen elk kwartaal worden uitgerold. Hier hebben we vrij weinig op aan te merken.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

We zien steeds vaker dat smartphones worden uitgerust met een processor van MediaTek. Zo ook de Reno 6. Dit toestel is uitgerust met de MediaTek Dimensity 900. Hoewel er snellere chipsets zijn van MediaTek, doet de Dimensity 900 het prima. Deze processor heeft een kloksnelheid van 2,4 GHz en doet dan ook goed zijn werk. We hebben geen hapering of lag ondervonden tijdens de testperiode. Verder is het toestel uitgerust met 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Dit geheugen is niet uit te breiden met een SD-kaart.

Oppo heeft een accu van 4300mAh meegegeven. Dit is ruim voldoende om de dag door te komen. Bij vrij intensief gebruik houd je om en nabij de 20% over aan het eind van de dag met een screen-on-time van een kleine vijf uur. Mocht je toch nog even door moeten, dan biedt de meegeleverde 65 Watt oplader uitkomst. Hiermee laadt je de Oppo Reno 6 razendsnel weer op.

Beoordeling

Zowel uiterlijk als innerlijk zit het wel goed met de Oppo Reno 6. Het toestel is erg compleet uitgerust en kent eigenlijk maar weinig minpunten. ColorOS mag dan aan de drukke kant zijn, het zit wel boordevol met opties. Wanneer je het toestel helemaal eigen hebt gemaakt, vraag je jezelf af waarom je eigenlijk een high-end toestel zou aanschaffen. De Oppo Reno 6 kost immers “slechts” ongeveer 480,-.

Je kunt de Oppo Reno 6 kopen bij Coolblue, Bol.com, Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel. Ook is het toestel verkrijgbaar bij de providers T-Mobile, Vodafone, KPN en Tele2. Tot 10 oktober krijg je bij je bestelling verschillende mooie extra’s.

Oppo Reno 6 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 480,00 euro