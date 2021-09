Oppo Reno 6-serie aangekondigd: dit zijn de Reno 6 en 6 Pro

Oppo heeft haar nieuwe smartphones in de Reno-serie aangekondigd. Het gaat om de Oppo Reno 6 en de Reno 6 Pro, welke allebei uitgebracht zullen worden in Nederland.

Oppo Reno 6-serie aangekondigd

Het portfolio van Oppo is uitgebreid met twee nieuwe smartphones in de Reno-serie. De fabrikant geeft de toestellen de namen Reno 6 en Reno 6 Pro. Vooral voor degenen die graag in de weer zijn met de camera bieden de smartphones de nodige mogelijkheden. Middels AI functionaliteit moet alles uit de camera gehaald kunnen worden, en dat biedt volgens Oppo vooral voordelen voor verhalenvertellers die hun emotie haarscherp willen vastleggen. Hiervoor is de AI Portrait Video-functie aanwezig.

Oppo geeft de twee toestellen een zogenaamde Glow-afwerking, welke geïnspireerd is op de kritallisatie in de natuur. Verder is de Reno 6-serie uitgerust met 5G-ondersteuning en uitgebreide mogelijkheden. Die specificaties zetten we uiteraard voor je op een rij.

Reno 6

De Oppo Reno 6 geeft je een 6,43 inch AMOLED-scherm met 90Hz verversingssnelheid. De resolutie komt uit op Full-HD+ en er is een opening voor de 32 megapixel front-camera. Achterop is er een triple-camera systeem met 64MP hoofdlens. Oppo geeft de telefoon een MediaTek Dimensity 900 octa-core processor, 8GB RAM en 128GB opslagruimte. De accucapaciteit komt uit op 4300 mAh en deze kan met 65W snel opgeladen worden. Er is keuze uit de kleuren Arctic Blue en Stellar Black. De prijs komt uit op 499 euro.

Reno 6 Pro

Voor een nog krachtigere smartphone kun je bij deze serie gaan voor de Oppo Reno 6 Pro. Deze smartphone heeft een Snapdragon 870 chipset aan boord en heeft een 6,55 inch Full-HD+ 90Hz AMOLED-scherm. Er is ook een extra camera aan boord. De quad-camera biedt een 50 megapixel hoofdlens met optische beeldstabilisatie. We zien verder 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De 4500 mAh accu kan met 65W snel opgeladen worden. Je kunt kiezen uit de kleuren Arctic Blue en Lunar Grey. Voor de Reno 6 Pro moet je 799 euro overmaken naar Oppo.

In de komende maand, tot en met 10 oktober, krijg je verschillende combideals. Ga je voor de Reno 6 Pro, dan krijg je de Enco X headset, Oppo Band en luxe beschermhoes. Bij de Reno 6 krijg je gratis de Enco Free2 en een luxe beschermhoes. Je kunt hiervoor je aankoop registreren bij Oppo, mits je het toestel bij een aangesloten partner hebt gekocht. Hiervoor kun je terecht bij Coolblue, Bol.com, Mobiel, Tele2, T-Mobile, Vodafone, KPN, MediaMarkt en Belsimpel.

De specificaties zijn verzameld op de toestelpagina’s, welke je kunt bereiken via onderstaande buttons.

