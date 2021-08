Oppo komt op 9 september met aankondiging Reno 6-serie: dit kun je verwachten

Oppo heeft voor de volgende maand een nieuwe aankondiging gepland staan. Op 9 september presenteert het merk de nieuwe Reno 6-serie. Er komt vooral een focus op de camera van het toestel te liggen, zo wordt duidelijk uit de bekendmaking van de aankondiging.

Reno 6-serie komt op 9 september

We kunnen weer nieuwe smartphones verwachten van Oppo. De Chinese fabrikant heeft een mailing de deur uitgestuurd waarbij duidelijk wordt dat het merk op 9 september met een nieuwe aankondiging komt. De smartphonefabrikant zal op deze dag de nieuwe Oppo Reno 6-serie aankondigen. Als we kijken naar het beeldmateriaal zien we twee toestellen, wat doet vermoeden dat dit de Reno 6 en Reno 6 Pro zijn. Dankzij een eerdere aankondiging in China weten we al vrij veel van de nieuwe devices.

De Oppo Reno 6-toestellen krijgen vermoedelijk allebei ondersteuning voor het 5G-netwerk. Verder zegt Oppo veel aandacht te hebben geschonken aan de camera van de toestellen. Voor portretvideo zijn er verschillende AI-technologieën aanwezig in het toestel, die voor de beste plaatjes moet zorgen.

Reno 6

Oppo geeft de Reno 6 een 6,43 inch AMOLED-scherm mee met een 90Hz verversingssnelheid. De telefoon wordt aangedreven door de Dimensity 900 chipset van MediaTek en verder is er 8GB/12GB aan werkgeheugen beschikbaar. De Reno 6 heeft een 32MP front-camera, en 64MP+8MP groothoek + 2MP macro camera aan de achterkant. De accucapaciteit komt uit op 4300 mAh en kan met 65W snel worden opgeladen. De vingerafdrukscanner van deze stijlvolle smartphone bevindt zich in het scherm.

Reno 6 Pro

Over de Reno 6 Pro van Oppo is ook al het nodige bekend. Deze beschikt over een 6,55 inch aan de randen doorlopend 90Hz AMOLED-scherm. Er is een MediaTek Dimensity 1200 chipset en ook hier 8GB/12GB werkgeheugen. Net als bij de Reno 6 is dit met respectievelijk 128GB en 256GB aan opslagruimte. Er zijn vier camera’s achterop; een 64MP hoofdsensor, 8MP groothoeklens, 2MP macrolens en 2MP dieptelens. De 4500 mAh accu kan met 65W snel worden opgeladen.

Europese prijzen voor de op Android 11 draaiende smartphones zijn nog niet bekend. Mogelijk ligt de prijs van de Reno 6 op 399 euro en komt de Reno 6 Pro voor 449 euro in de winkels te liggen. DroidApp za je uiteraard op de hoogte houden.