Oppo presenteert nieuwe Oppo A16s; voor €149 bij Albert Heijn

Bij supermarkt Albert Heijn kun je vanaf nu een nieuwe Oppo-smartphone kopen. Het gaat om een nieuw model dat nog niet eerder voor Nederland was aangekondigd. De Oppo A16s is voor 149 euro verkrijgbaar in ons land.

Oppo A16s bij Albert Heijn

De nieuwe Oppo A16s is aangekondigd voor Nederland. Dit is een nieuw toestel in het betaalbare segment. Vanaf nu is het toestel te koop bij supermarktketen Albert Heijn voor een bedrag van 149 euro. Eventueel kun je nog 1.000 Air Miles inleveren voor 10 euro korting.

De Oppo A16s heeft een 6,52 inch beeldscherm dat naar eigen zeggen is ontworpen met aandacht voor de ogen, ongeacht het tijdstip van de dag. Het scherm levert een HD-resolutie van 1600 x 720 pixels. Daarbij is er een MediaTek Helio G35 chipset, 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Voor het maken van foto’s is er een triple-camera met 13 megapixel hoofdcamera. De 5000 mAh accu moet het lekker lang uithouden. Het opladen gaat met 10W. Daarbij is de Oppo A16s ook voorzien van NFC voor bijvoorbeeld mobiel betalen.

Zoals gezegd kun je vanaf nu terecht bij de Albert Heijn voor de Oppo A16s.