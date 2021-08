Oppo presenteert Enco Free2 headset met active noisecancelling

Draadloze oordopjes zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Fabrikant Oppo had er ook al meerdere in het assortiment; en komt nu met de Enco Free2.

Oppo Enco Free2

De Enco-serie, welke bij Oppo bestaat uit audio-producten, wordt verder uitgebreid met een nieuw model. Het merk presenteert de Oppo Enco Free2. Deze headset is voorzien van active noisecancelling, wat ervoor zorgt dat het ‘luistert’ naar de omgeving en achtergrondgeluiden die ongewenst zijn tijdens het luisteren van muziek, wegfiltert. Volgens Oppo kan deze noisecancelling ook aangepast worden op de structuur van de gehoorgang en zijn er in elk oortje drie microfoons. Deze zorgen niet alleen voor de onderdrukking van de geluiden, maar ook voor heldere spraakopnamen bij een telefoongesprek. Er is een Transparancy-modus waarmee omgevingsgeluiden wel verstaanbaar blijven. Handig voor bijvoorbeeld in het verkeer.

De Oppo Enco Free2 is verder voorzien van Personalised Sounds Equalizer. Hiermee kan met een gehoortest via de HeyMelody-app een meer gedetailleerde en zuivere klank laten horen, zonder dat hiervoor het volume verhoogd hoeft te worden. Met dezelfde app kunnen ook snelle acties, door te tikken op het oordopje, aangepast worden.

Met een volle accu kun je 4 uur muziek luisteren met ANC aan. Met ANC uit komt dit uit op 6,5 uur. Gebruik je tussendoor de case, dan is er een batterijduur mogelijk van 30 uur (ANC uit) of 20 uur (ANC aan). De headset is te koop bij Bol.com.