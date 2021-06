Beats by Dre komt met nieuwe draadloze oordopjes: Beats Studio Buds

Beats Studio Buds, dat is de naam van de nieuwe draadloze oordopjes van Beats by Dre. Het merk heeft de nieuwe oordopjes gepresenteerd en zijn extra interessant voor de sporters.

Beats Studio Buds

Verschillende merken hebben draadloze oordopjes in het portfolio opgenomen. Bijvoorbeeld OnePlus met de Buds, Huawei met de Freebuds 4 en Samsung met de Galaxy Buds. Beats by Dre, het merk dat sinds enige tijd onderdeel is van Apple, presenteert nu de Beats Studio Buds.

De Beats Studio Buds zijn zweet- en waterbestendig volgens IPX4-certificering. Daarbij is er Active Noise Cancelling voor het weghalen van omgevingsgeluid, zodat je helemaal kunt genieten van je muziek. Ook is er een modus waarbij omgevingsgeluid juist wel doorkomt. De drivers zijn 8,2 millimeter en je kunt ze verkrijgen in de kleuren zwart, wit en rood.

Beats by Dre voorziet de Studio Beats van dubbele microfoons enb opladen via USB-C. Met 5 minuten laden kan er een uur geluisterd worden. Met een volle accu kun je 5 uur lang luisteren met ANC ingeschakeld, anders komt de accuduur uit op 5 uur. In combinatie met het gebruik van de oplaadcassette kun je nog vijftien uur extra eruit halen.

Er is bij de oordopjes ondersteuning voor de Android-functie ‘Zoek mijn apparaat’. Daarnaast kunnen Apple-gebruikers de functie ‘Waar is mijn iPhone’ gebruiken. Deze zomer zijn de Beats Studio Buds te koop voor een bedrag van 149,95 euro.