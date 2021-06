Google Pixel Buds A aangekondigd: nieuwe headset voor 99 euro

We hadden de nieuwe headset van Google eigenlijk tijdens Google I/O al verwacht, maar dat was niet het geval. Nu kunnen we alsnog kennismaken met de nieuwe Pixel Buds A.

Pixel Buds A

Veel merken hebben tegenwoordig draadloze Bluetooth-oortjes en ook Google doet nog steeds in dit segment. Google heeft nu de Pixel Buds A aangekondigd. Deze nieuwe headset biedt 12mm audiodrivers en dankzij Bass Boost moet de overbrenging van lage tonen nog beter zijn. De Pixel Buds A beschikken niet over ANC (ofwel Active Noise Cancelling) maar over een eigen techniek; Ambient Sound. Op basis van het aanwezige omgevingsgeluid wordt de muziek in je oren aangepast zodat je geen overlast ervaart van je omgeving.

Een interessante feature die we eerder al zagen, is de mogelijkheid om realtime te vertalen met de Pixel Buds A. Handig voor als je in een gesprek raakt met iemand die een andere taal spreekt. Jammer is wel dat dit alleen werkt met de Pixel-smartphone. De Pixel Buds A worden geleverd in een case, hiermee komt de totale gebruikstijd op een acculading op 24 uur. Met volle batterijen in de oordopjes zelf komt het uithoudingsvermogen uit op 5 uur.

Google lijkt zelf nog geen reden te hebben om de producten uit te brengen in heel Europa. In Duitsland en Frankrijk kun je ze vanaf 17 juni kopen, maar in Nederland en België hebben we nog altijd pech. De prijs komt uit op 99 euro.