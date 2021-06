Google: vanaf vandaag geen gratis onbeperkte opslagruimte meer – dit verandert er

Vanaf vandaag gaat er het één en ander veranderen bij Google. Het bedrijf geeft je niet langer meer onbeperkte opslagruimte voor je Google Foto’s. We zetten de details op een rijtje.

Geen gratis onbeperkte opslagruimte

Het is vandaag 1 juni. Dat betekent dat Google vanaf vandaag stopt met het uitgeven van gratis onbeperkte opslagruimte voor je foto’s en video’s. Gebruikers van Android-toestellen konden tot vandaag hun foto’s in hoge kwaliteit opslaan, zonder dat dit van de opslagruimte in het Google-account ging. Dat is nu niet langer meer het geval. Het ging al van je opslagruimte af als je foto’s en video’s in originele kwaliteit had opgeslagen in je account.

Vanaf vandaag gaan dus alle foto’s die je opslaat in Google Foto’s (ook met de back-up functie) automatisch van je online opslagruimte af. Standaard krijg je van Google 15GB per account aan gratis opslagruimte. Hier gaan ook bestanden in Google Drive vanaf, net als je Gmail inbox met alle bijlagen. Google Documenten, Spreadsheets, Presentaties, Formulieren en dergelijke die je voor 1 juni 2021 hebt gemaakt, en na die dag niet meer bewerkt, gaan niet van je opslagruimte af. Ditzelfde geldt voor bestanden die met je gedeeld zijn via Google Drive.

Heb je niet voldoende aan die 15GB, dan kun je je aanmelden voor Google One. Hierbij sluit je voor een jaar opslagruimte af. Voor 19,99 euro per jaar krijg je 100GB, voor 29,99 euro per jaar 200GB, 99,99 euro per jaar 2TB en voor 49,99 euro per maand krijg je 10TB tot je beschikking. Je krijgt ook voordelen zoals meer bewerkingstools voor Google Foto’s en andere voordelen. Google heeft een speciale webpagina online gezet waarmee je kunt zien hoeveel opslagruimte je nog over hebt, en hoe lang je (op basis van het huidige gebruik) daar ongeveer nog mee zult kunnen doen.

De wijziging geldt niet voor degenen die een Google Pixel gebruiken. Foto’s en video’s die je in hoge kwaliteit voor 1 juni hebt geüpload, tellen niet mee voor de opslagruimte van je Google-account.