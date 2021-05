Opgelet: laatste maand van gratis onbeperkte Google opslag

Een paar maanden geleden werd bekend dat Google ook foto’s die in hoge kwaliteit zijn opgeslagen, mee gaat tellen in je opslagruimte. Dat moment is bijna daar. We helpen je even herinneren. En hoe los je het op?

Laatste maand gratis onbeperkte opslagruimte

In november werd bekend dat Google stopt met de gratis opslagruimte die het aanbiedt voor Google Foto’s. Je foto’s kun je op twee manieren opslaan in je Google-account. Dit kan in originele kwaliteit en in hoge kwaliteit. Bij die laatste variant wordt een lichte vorm van compressie toegepast, die niet zichtbaar zou moeten zijn.

Tot op heden gaat het niet van je Google online opslagruimte af, als je deze opslaat in hoge kwaliteit. Daar gaat per 1 juni verandering in komen. Alle foto’s die je opslaat in Google Foto’s, dus ook die van hoge kwaliteit, vallen voortaan onder je opslagruimte die je hebt in je Google-account. Hierbij zitten ook alle andere bestanden zoals je Google Drive-documenten en je Gmail inbox. Alles telt mee. Behalve de Docs, Sheets en Presentaties die je via Google Drive maakt. De bijlagen die erbij horen, die tellen wel mee.

Standaard heb je 15GB aan gratis cloudopslag tot je beschikking bij Google. Via een webpagina van Google, kun je zien hoeveel ruimte je nog over hebt, en hoe lang je hier waarschijnlijk nog mee kunt doen. Is de opslagruimte niet voldoende? Dan kun je kiezen voor Google One, waarbij je online cloudsopslag kunt kopen tegen relatief lage prijzen.

Heb je meer dan je gratis opslagruimte aan bestanden, dan blijven deze bestanden bewaard, maar kan er verder niks meer bij.