Gebruikers worden overspoeld met spam in Google Drive, Foto’s en Agenda

In verschillende Google-diensten worden gebruikers overspoeld door vervelende spam. Dit doet zich onder andere voor in Google Drive, Agenda en Foto’s.

Spam in Google Drive

Krijg je ineens een notificatie dat je bent genoemd in een Google Drive-document? Je bent niet de enige. Ook op de redactie zien we het meerdere malen per week voorbij komen en ook daarin staan we niet alleen. Van over de hele wereld melden gebruikers zich over het feit dat ze spam ontvangen via Google Drive, Google Foto’s en Google Agenda. Soms krijg je deze vermelding ook via je Gmail.

In de notificatie (of mail) wordt verwezen naar een document, vaak in de vorm van cryptovaluta zoals bitcoin, andere financiële dingen of ander soort spam. Het probleem is dat bij de Google-diensten zonder problemen mensen uit kunt nodigen door het toevoegen van het e-mailadres. Een bestand of foto kan gedeeld worden zonder dat hiervoor toestemming nodig is.

In tegenstelling tot Gmail beschikken de genoemde Google-diensten niet over een spamfilter, en wordt dat dus niet tegengehouden. In Google+ en Hangouts werd destijds een optie toegevoegd dat alleen gebruikers uit de contactenlijst je konden toevoegen, dat zou wellicht ook een goed idee zijn om deze spam te voorkomen. Eerder werd ook al misbruik van Google Agenda gemaakt met spam.

Er is niets te doen aan deze manier van spamverspreiding. Het wordt absoluut afgeraden om op de links te klikken, omdat dit alleen maar voor grotere problemen kan zorgen. Het enige dat je kunt doen is het desbetreffende document als spam markeren en misbruik melden. Wellicht dat Google deze dan mee kan nemen in het algoritme.