Het hing al even in de lucht, maar nu wordt het toch echt duidelijk. Google komt met een nieuw design voor logo’s van verschillende apps.

Nieuwe logo’s Google apps

De pictogrammen op je startscherm van verschillende Google-apps, kunnen er binnenkort zomaar anders uit gaan zien. Google heeft het moment aangegrepen om G Suite te hernoemen naar Googloe Workspace. Daar zien we gelijk het nieuwe ontwerp van de pictogrammen. Het gaat om de logo’s van de volgende vijf Google-diensten;

Gmail

Google Agenda

Google Drive

Google Docs

Google Meet

Wat direct opvalt is de gelijkheid in het kleurgebruik. Voortaan herken je de logo’s direct aan het gebruik van de kleuren rood, blauw, groen en geel. Hierbij is het logo van Google Drive het minst ingrijpend veranderd. Het lijkt erop dat voor Google Docs, ofwel documenten, nu hetzelfde pictogram ook gebruikt wordt voor Spreadsheets en Slides.

Oud vs. nieuw

Onderstaande afbeelding laat de huidige en de nieuwe icoontjes zien.

Verschillende Google-apps hebben reeds een nieuw icoontje gekregen, zoals het nieuwe Google Maps logo. Met de nieuwe logo’s zal het wel wat lastiger worden direct in je app-scherm de juiste app te kiezen, omdat ze nu wel heel erg op elkaar lijken.

De nieuwe icoontjes zijn als eerst ontworpen voor in Google’s Workspace, de opvolger van G Suite. Het is nog niet bekend of deze ook voor de consument gebruikt gaan worden, maar die kans is natuurlijk erg groot.