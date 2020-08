Gmail voor Android krijgt nieuw ‘Google Meet vergaderingen’ tabblad: zo schakel je hem uit

Open je de Gmail app op je smartphone, dan kan het zomaar zijn dat deze er nu anders uitziet. Gmail heeft nu in Nederland een nieuw tabblad toegevoegd ‘Google Meet vergaderingen’.

Gmail met vergaderen-tabblad

De Android-app van Gmail heeft een server-side update ontvangen, zo kwamen we tot de ontdekking toen we vanmiddag de Gmail-app op hadden gestart. Het staat in lijn met de eerdere lay-out verandering in de Gmail app die uitgerold zou worden naar de G Suite gebruikers. Nu krijgen ook niet-G Suite gebruikers wijzigingen te zien.

Onderin beeld is niet alleen een snelkoppeling te zien naar de mail, maar nu ook naar Google Meet vergaderen. Hier vind je een overzicht naar je geplande vergaderingen of afspraken, die je kunt voeren via Google Meet. De snelkoppeling naar de mailbox laat direct zien hoeveel ongelezen mails je nog hebt.

Vergaderen uitschakelen

Misschien zit je helemaal niet op het nieuwe tabblad te wachten in Gmail. Gelukkig kun je het via een aantal stappen ook uitschakelen. Volg hiervoor de volgende stappen;

Open de Gmail app

Ga naar Instellingen in het zijmenu

Selecteer het mailadres

Tik onder het kopje ‘vergaderen’, de optie ‘Het tabblad Vergaderen voor videogesprekken weergeven’ uit. Vervolgens wordt Gmail opnieuw opgestart en is de optie uitgeschakeld.

Het lijkt erop dat de server-side update vanaf nu breed wordt uitgerold naar de Gmail gebruikers.