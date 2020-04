Gmail voor Android toont nieuwe overzichtskaarten bij bestellingen, vliegtickets en meer

Een nieuwe verbetering wordt uitgerold naar de Android-app van Gmail. Handige kaarten zorgen ervoor dat je snel inzicht hebt in je aankopen, vliegtickets en meer.

Gmail met handige kaarten

Er wordt een nieuwe server-side update uitgerold voor de Android-app van Gmail. Dankzij nieuwe overzichtskaarten krijg je snel inzicht in bestellingen bij webwinkels, maar ook in bijvoorbeeld tickets voor je vlucht of andere diensten. Hierbij krijg je snel de belangrijkste informatie in één overzicht zonder dat je een mail helemaal door moet spitten.

Onder verschillende omstandigheden kan de overzichtskaart getoond worden, zo zien we. Bijvoorbeeld bij een bestelling bij een (web-) winkel. Je ziet wat er precies besteld is, samen met de verwachte leverdatum, de totale kosten en de items die zijn besteld, zo zien we dit bij een bestelling bij IKEA. Daarnaast duikt de overzichtskaart ook op bij vliegtickets die we geboekt hebben. De informatie uit de e-mail wordt verzameld in de kaart, waar we ook bijvoorbeeld de tijden in terug vinden, samen met het stoelnummer als deze bekend is.

Ditzelfde geldt voor reserveringen bij hotels, waarbij je snel de verblijfsduur vindt, samen met het adres en het telefoonnummer van het hotel. Eventueel kun je bij vliegtickets en overnachtingen direct het reisoverzicht bekijken in Google Reizen, de web-opvolger van Google Trips.

De handige overzichtskaarten worden vanaf nu uitgerold als server-side update in de Gmail app. Ook in de webversie van Gmail zijn ze inmiddels terug te vinden.