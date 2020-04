Google heeft bekend gemaakt dat videobeldienst Google Meet voor iedereen gratis beschikbaar komt. Met Google Meet kunnen videoconferenties gestart worden met maximaal 100 personen.

Google Meet wordt gratis

Tot nu toe is Google Meet enkel te gebruiken voor gebruikers van bedrijven en scholen. De dienst valt namelijk binnen G Suite. Dat gaat veranderen, zo heeft Google bekend gemaakt. De videobeldienst komt gratis beschikbaar voor iedereen. Google Meet kan zowel via de browser (meet.google.com) en via de Google Meet app gebruikt worden.

Gratis functies

Bij gratis accounts kunnen maximaal 100 personen deelnemen aan een videocall. Daarbij geeft Google je ook toegang tot functies een agenda, schermdeling, realtime ondertiteling en verschillende soorten lay-outs voor de interface van de dienst. Google Meet is door het coronavirus in de afgelopen tijd gigantisch in populariteit gestegen. Iedere dag melden zich volgens Google drie miljoen nieuwe gebruikers aan.

Tijdslimiet na 30 september

Degenen die de gratis versie van Google Meet gebruiken, krijgen na 30 september 2020 te maken met een tijdslimiet van 60 minuten per videogesprek. Tot die tijd is er geen maximum tijd. Gebruikers kunnen meedoen aan een videogesprek zonder in te loggen, al dient er dan wel een toegangscode ingevoerd te worden. Daarnaast zijn gesprekken die via Google Meet gevoerd worden, voorzien van encryptie.

Google hoopt met het gratis beschikbaar stellen van Google Meet meer mensen enthousiast te krijgen. De videobel-app Zoom is namelijk gigantisch populair, waar eerder nog maar weinig mensen van de dienst gehoord hebben. Zoom heeft echter de twijfelachtige eer dat er met regelmaat beveiligingslekken gevonden worden.

Gratis en downloaden

Google Meet is nog niet direct gratis te gebruiken. Volgens Google wordt in de komende weken de knop omgezet en kan iedereen zich gratis aanmelden.