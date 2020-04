Vergelijking privacy videobel-apps: dit adviseert Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een overzicht gepubliceerd met informatie over de verschillende videobel-apps. Voornamelijk over de privacy en beveiliging is er bij verschillende apps veel verschil. Nu heb je een handige vergelijking.

Vergelijking videobel-apps

Er zijn een hoop applicaties en diensten op de markt waarmee je kunt videobellen. Denk aan Zoom, Skype, Hangout en natuurlijk diensten als WhatsApp. Toch zit er nogal wat verschil in de diensten en dan hebben we het bijvoorbeeld over hoe diensten omgaan met de privacy van gebruikers. Onder andere Zoom is al meermaals in opspraak geweest.

Door het coronavirus werken veel mensen thuis en worden er veel videogesprekken gevoerd via het internet. Daarnaast worden videobel-apps gebruikt om contact te houden met vrienden en familie. Om een beetje duidelijkheid in het aanbod te scheppen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een vergelijking gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar dertien veelgebruikte videobel-apps. Er zijn bij de autoriteit veel vragen binnengekomen over het gebruik van de diensten, en dus komt het nu met een antwoord in de vorm van een handig overzicht.

Je ziet in één oogopslag hoe het gesteld is met de privacy van een videobel-app. Je ziet allereerst welke mogelijkheden een app heeft, in hoofdlijnen. Bepaalde apps bieden bijvoorbeeld weliswaar video- en audiogesprekken maar alleen één op één en niet met groepen. Daarnaast verzamelen sommige apps gespreksgegevens, je adresboek of locatiegegevens. Een ander aspect is de aanwezigheid van (gepersonaliseerde) advertenties en vind je andere overige informatie.

De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt extra voor Zoom, een dienst die nu enorm veel gebruikt wordt. De autoriteit raadt aan hier extra voorzichtig mee te zijn. De app is nog in ontwikkeling en kent nog verschillende beveiligingslekken. De meest privacyvriendelijke diensten zijn Signal, Jitsi en Nextcloud Talk. Het is jammer dat bijvoorbeeld Google Duo en Telegram niet meegenomen zijn in het overzicht, maar met deze vergelijking moet je een eind kunnen komen. Hierboven kun je het overzicht bekijken. Ook kun je hier de digitale PDF bekijken.