Flink redesign voor Gmail uitgelekt: één app voor mail, Docs, Chat en Meet

Google lijkt te werken aan een flink redesign voor de Gmail-app. De applicatie moet niet alleen je mail gaan bundelen, maar ook je documenten, chats en Meet-gesprekken. Dit blijkt uit verschillende beelden die zijn verschenen.

Gmail krijgt redesign

Eerder werden verschillende tools al toegevoegd aan de webversie van Gmail. Zo heb je vanuit daar direct toegang tot een videogesprek via Google Meet. Een ontwikkelaar heeft slides gevonden waarin duidelijk wordt dat Google nog meer vergaande plannen heeft met Gmail. De app en webversie van Gmail wil het bedrijf uitbreiden in een meer productieve app, waar je ook toegang hebt tot chats, documenten en dus Google Meet.

In de mobiele versie van Gmail zal dit betekenen dat je onderin beeld een viertal tabbladen krijgt aangeboden; Mail, Chat, Rooms en Meet. Rooms doet hierbij denken aan een Slack omgeving, bij Chat kun je contact houden met collega’s en bij Meet heb je toegang tot de videoconferenties. In de webversie zullen deze opties links in de zijbalk staan.

Overigens lijkt het erop dat Google deze functionaliteiten als eerst toe wil voegen aan de (zakelijke) G Suite-gebruikers. Het is onduidelijk of Google de Gmail-app voor consumenten ook aan wil passen. Wellicht dat bepaalde opties wel overgeheveld worden, of dat gebruikers bepaalde functies in- of uit kunnen schakelen. Een officiële introductie wordt in de komende weken verwacht.