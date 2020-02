Gmail-app lijkt eindelijk de ‘bundels’ uit Inbox te krijgen

Achter de schermen wordt gewerkt aan nieuwe features voor de Gmail app. Eerder werd mail-app Inbox al vaarwel gezegd, en nu lijken onder andere de ‘bundels’ uit Inbox naar Gmail te komen.

Bundels naar Gmail

De Gmail-app kan binnenkort een aantal nieuwe features verwachten. Dit blijkt uit een inventarisatie in de broncode van de mail-app. Hieruit blijkt dat een aantal nieuwe mogelijkheden ontwikkeld worden, waaronder de bundels die we kennen uit de Inbox-app, de app die eerder door Google offline gehaald werd.

Met de bundels konden berichten automatisch gesorteerd worden. Nieuwsbrieven, mails voor je aankomende reis, bestellingen en dergelijke werden netjes gesorteerd, zodat er meer overzicht kwam in je mailbox. Nadat de stekker uit Inbox werd getrokken, beloofde Google dat bepaalde features beschikbaar zouden komen in de Gmail-app, maar heel snel ging dat allemaal niet. Nu lijkt Google hier dus serieus werk van te maken.

Afgaande op de informatie uit de broncode lijkt het erop dat Google de functie niet Bundels, maar Labels zal noemen. Hier zitten ook verschillende zogenoemde smart cards bij, met bijvoorbeeld informatie over de aankomst en vertrek, in het geval van reizen. De functionaliteit moet niet alleen in de app terugkomen, maar ook in de webversie van Gmail.

Het is niet duidelijk wanneer Google de bundels uit Inbox definitief uitrolt naar de app, maar ze zijn in ieder geval in voorbereiding.