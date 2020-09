Google werkt aan groot redesign voor Gmail (teaser)

Een nieuwe teaser lijkt te wijzen op grote veranderingen voor Gmail. We zien een nieuw logo, maar wellicht is er meer op komst!

Redesign voor Gmail?

In de afgelopen tijd zijn er al wat aanpassingen doorgevoerd in de Gmail app. Zo zagen we twee tabbladen om bijvoorbeeld direct te schakelen naar het Meet-tabblad. Al zullen veel gebruikers daar ook niks handig aan vinden, maar gelukkig kun je het Meet-tabblad uitschakelen.

Nu lijkt Google meer voorbereidingen te treffen voor nieuwe features en mogelijkheden voor Gmail. De collega’s van 9to5Google hebben een foto van Google ontvangen met de schetsen van een nieuw logo. Hieruit kan opgemaakt worden dat er in ieder geval een nieuw logo aankomt, waarbij nog steeds het envelopje in de vorm van de M een hoofdrol speelt. Hij is in de schets nog niet ingekleurd, maar andere icoontjes en logo’s van Gmail zijn rood, geel, blauw en groen gekleurd.

Het is niet duidelijk of Gmail ook zelf verbeteringen krijgt, of mogelijk zelfs nieuwe features. Zeker is wel dat Google eerder bekend heeft gemaakt dat functies uit Inbox wel naar Gmail zouden komen. Je kunt bijvoorbeeld al berichten snoozen of verzenden uitstellen.

Echter wachten we op nog meer functies. Het blijft onduidelijk wat Google hiermee van plan is. Het kan zomaar zijn dat we tijdens de aankondiging op 30 september dit gaan zien.