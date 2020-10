Begin oktober toonde Google ons een nieuwe set logo’s voor verschillende apps. Nu zien we als eerst het nieuwe logo voor Gmail op Android verschijnen.

Nieuw logo voor Gmail

Grote kans dat je het al in de webversie van Gmail tegenkwam, het nieuwe logo van de e-maildienst. Google kondigde begin oktober het nieuwe ontwerp aan van verschillende logo’s voor verschillende Google-diensten. Nu lijkt Gmail ‘als eerst’ aan de beurt waarvoor het nieuwe logo ook op Android verschijnt. Naar verwachting zullen we later het vernieuwde design ook terugzien in het beeldmerk van de andere apps.

Het nieuwe logo moet meer in lijn zijn met de andere diensten van Google. Dit valt dan ook met name op aan de vernieuwde kleurstelling. De vorm van de ‘M’ is wat speelser en laat nu de kleuren blauw, rood, geel en groen zien, precies zoals we kennen van andere apps. Andere apps die nog in de wachtrij staan om het nieuwe logo te ontvangen zijn onder andere Google Drive, Docs, Agenda en Meet.

Google zal vanaf nu langzaamaan het oude logo vervangen door de nieuwe versie. Je hoeft hiervoor niks te doen. Persoonlijk vond ik het oude logo beter en duidelijker, zeker in de notificatiebalk. Maar wat vind jij? Laat het ons weten door een reactie achter te laten onder dit bericht.