Google Berichten-app krijgt twee functies die we al langer kennen van WhatsApp

Gebruikers van de Google Berichten-app kunnen binnenkort nieuwe functies gebruiken in de Android-app. Denk bijvoorbeeld aan het pinnen van berichten.

Twee nieuwe functies voor Google Berichten

De Google Berichten-app op je Android-toestel krijgt er binnenkort twee functies bij. In een APK teardown hebben de collega’s van XDA aanwijzingen gevonden voor functies die we al jarenlang kennen van diensten als WhatsApp en Telegram.

Het wordt mogelijk om berichten vast te pinnen aan de bovenkant van de app. Hierbij krijgt de gebruiker de mogelijkheid om maximaal drie berichten te pinnen. Verder kun je berichten markeren met een ster. Op die manier kun je deze berichten, die je als favoriet hebt gemarkeerd, sneller terugvinden.

Het is niet bekend wanneer de nieuwe functies beschikbaar zijn in Google Berichten. Op dit moment is het alleen nog opgedoken in de code. Vermoedelijk gaat het niet lang meer duren totdat je ze zelf kunt gebruiken.