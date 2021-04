Standaard Android Berichten-app gaat er anders uitzien op Samsung’s

Samsung krijgt een streepje voor bij Samsung, bij de Android Berichten-app. Deze standaard berichten-app voor op Android zal er op toestellen van Samsung net wat anders uit komen te zien.

Android Berichten op Samsung

Google heeft voor op Android de standaard Android Berichten-app, voorzien van een gestroomlijnde duidelijke interface. Nu komt naar voren dat Samsung een streepje voor heeft bij Google voor het gebruik van deze app. Waar Samsung eerder haar eigen applicatie gebruikte voor het sturen van SMS-berichten, is het nu bij de recentere modellen overgestapt op de Google-app Android Berichten. Deze applicatie vind je ook terug op bijvoorbeeld de Galaxy A52 en Galaxy S21. Google’s Android Berichten kan ook gebruikt worden voor de opvolger van SMS, RCS.

De Android Berichten app is qua vormgeving anders dan die van Samsung’s eigen toepassing, maar daar komt verandering in. Op toestellen van Samsung ziet de applicatie er echter anders uit. Google lijkt voor Samsung het ontwerp om te willen gooien, zodat het beter past bij de One UI skin. In plaats van dat bovenin beeld direct het eerste bericht getoond wordt, zie je eerst een vrij leeg vlak, passend bij de interfacetaal van Samsung. Eventueel worden ook een tekst getoond met het aantal ongelezen berichten. Eronder begint de weergave van de berichten en vind je ook de zoekfunctie.

Op ons testmodel van de Samsung Galaxy A52 zien we de nieuwe designtaal terug in Android Berichten. Bij steeds meer gebruikers zou deze wijziging zichtbaar moeten zijn.