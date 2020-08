Google rolt stilletjes RCS-ondersteuning uit in Nederland: dit moet je weten

Google heeft haar eigen berichten-app. Met deze applicatie kun je SMS en MMS berichten sturen. Nu kunnen sommigen ook RCS gebruiken, een soort van alternatief voor WhatsApp.

RCS in Nederland

Opvallend nieuws is er te melden over de Berichten-app van Google. DroidApp-lezer Henk meldt dat hij in deze berichten-applicatie de melding kreeg dat hij RCS kon gebruiken. Deze techniek kan gezien worden als een alternatief voor SMS en voor WhatsApp. Je kunt namelijk berichten verzenden via het datanetwerk, waarbij je net als bij WhatsApp ook afbeeldingen, video’s en dergelijke kunt verzenden. Daarnaast zie je of iemand aan het typen is.

Voor deze RCS-ondersteuning werkt Google samen met fabrikanten en providers om deze optie mogelijk te maken. In België is de functionaliteit net wat meer ingeburgerd, maar in Nederland was de nieuwe dienst niet beschikbaar. Tot nu, zo blijkt. Henk meldt dat hij de melding voor het gebruiken van RCS, waarbij Google spreekt over “Chat”, kreeg in de Android Berichten-app. Henk maakt gebruik van het netwerk van KPN, en ook verschillende klanten van Simyo, een KPN-dochter, krijgen deze melding. Op ons toestel met T-Mobile is het niet te zien, maar zouden sommigen dit wel weer zien, zo wordt duidelijk uit berichten aan DroidApp.

Om deze reden lijkt het erop dat Google zelf is begonnen met het uitrollen van de ondersteuning hiervoor in de Berichten-app. Of dit betekent dat het startschot echt is gegeven voor RCS in Nederland is lastig te zeggen, maar dit zou goed kunnen. Google zei eerder al dat het de uitrol wil regelen als providers hier verser geen werk van maken. De RCS-ondersteuning werkt vooralsnog alleen in de Android Berichten-app van Google zelf, niet in die van andere partijen.

Wanneer je tot de gelukkigen behoort die de nieuwe functionaliteit kunnen gebruiken, zie je dit in de berichten-app. Je krijgt dan een melding dat Berichten beter is geworden. Mocht je niet op de melding ingaan, dan kun je deze optie ook nog instellen bij de Instellingen en dan bij chat.

In de VS werd al in 2016 begonnen met de uitrol van de feature. Heb jij RCS ook in de Berichten-app? Dan horen we dat graag van je, via een reactie onder dit bericht.