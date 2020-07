Google Berichten-app krijgt iMessage-reacties en meer

Google heeft nieuwe functies aangekondigd voor de eigen berichten-app. De applicatie voor Android wordt uitgebreid met zogenaamde iMessage-reacties en krijgt nog meer.

Google Berichten krijgt nieuwe functies

In de afgelopen tijd is de eigen sms-app Google Berichten flink uitgebreid en verbeterd. De ontwikkelaars hebben nu gewerkt aan een aantal nieuwe funties die uitgerold gaan worden.

In de Google Berichten-app wordt het mogelijk om een soort van iMessage achtige reactie te geven op bijvoorbeeld een bericht of foto. Je hoeft hiervoor alleen maar het desbetreffende bericht ingedrukt te houden, waarna je een aantal geanimeerde uitdrukkingen ziet. Hierdoor kun je direct op een bericht reageren, zonder iets te hoeven typen. Overigens lijkt het hier te gaan om een functie voor de opvolger van SMS, RCS, en lijkt dit niet direct voor SMS-berichten beschikbaar te zijn.

Google breidt ook de mogelijkheden uit met Smart Reply. Het gaat stickers als suggestie tonen, die moeten relevant zijn voor gesprekken die gevoerd worden. Daarnaast is er een foto-editor die je snel bewerkingen laat uitvoeren. Ook kun je de spraakknop gebruiken voor het opnemen van een spraakbericht en er is een snelkoppeling om direct met iemand contact op te nemen via Google Duo.

Vooralsnog lijkt het er dus op dat deze functies voornamelijk bedoeld zijn voor RCS, de opvolger voor SMS.