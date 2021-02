Telegram 7.5.0 brengt widgets en automatisch verwijderen van berichten

Bij bijna iedere Telegram-update krijgen gebruikers nieuwe functies aangereikt. Dat is nu ook niet anders, want met Telegram 7.5.0 heb je de mogelijkheid om widgets te gebruiken en om berichten automatisch te verwijderen. Maar er is meer.

Telegram 7.5.0

In de Google Play Store staat een nieuwe update klaar voor chat-app Telegram. Gebruikers kunnen er nu voor kiezen om een bericht dat je hebt verstuurd, automatisch na een bepaalde tijd te verwijderen. Dit wordt dan gewist voor jezelf, maar ook voor de ontvanger. Je kunt ervoor kiezen om het bericht na 24 uur te verwijderen, of na 7 dagen. Wanneer je de functie hebt ingeschakeld, kun je een bericht ingedrukt houden en zien over hoeveel tijd deze gewist wordt. Wanneer je de functie wilt gebruiken, moet je deze per chat afzonderlijk instellen. Het was eerder al mogelijk om berichten te verwijderen, maar hiervoor moest je een zogenaamde ‘geheime chat’ starten.

Widget

Vanaf nu heb je ook snel toegang tot conversaties dankzij de Telegram widget. Deze widgets kun je plaatsen op het homescreen en ook kun je het formaat hiervan aanpassen naar eigen wens. In totaal heb je keuze uit twee widgets. De eerste is een Chat Widget die een preview geeft van recente berichten. Met de Shortcut Widget krijg je alleen namen en profielfoto’s te zien. Deze kun je wel zelf kiezen uiteraard.

Een andere nieuwe functie waar Telegram aan heeft gewerkt, is het maken van een groepsuitnodiging via QR-code. Door deze code te delen kunnen anderen snel deelnemen aan je groep. Beheerders kunnen ook uitnodigingslinks maken die na een bepaalde tijd of na een bepaald aantal keer gebruikt te hebben, automatisch verlopen. Ook kun je zien via welke link, welke gebruiker zich heeft aangemeld. Groepen die het limiet van 200.000 gebruikers hebben gepasseerd, kunnen omgezet worden in Omroep-groepen, met een onbeperkt aantal leden.

Tot slot is Telegram 7.5.0 voorzien van een verbetering voor het importeren van de chatgeschiedenis uit andere apps en zijn meer emoji's geanimeerd.