Telegram ziet aantal gebruikers toenemen met 25 miljoen in 72 uur: meer over privacy

Een enorme stijging van het aantal gebruikers voor chat-app Telegram. Nadat Facebook bekend heeft gemaakt dat het privacybeleid bij WhatsApp op de schop gaat. Eerder profiteerde Signal al, nu zien we een forse stijging bij Telegram.

Aantal Telegram-gebruikers stijgt

Van de week kwam in het nieuws dat de WhatsApp voorwaarden veranderd worden. Hierbij krijgt Facebook meer mogelijkheden voor het verzamelen van gegevens. Gisteren zwaaide WhatsApp met de hand in de lucht, want het zou toch allemaal anders liggen. Je WhatsApp chats zouden wel degelijk privé blijven en niet door Facebook inzichtelijk zijn.

Toch heeft een grote groep gebruikers er geen vertrouwen meer in. Van de week werd al bekend dat Signal een flinke toename zag in het aantal gebruikers. In veel landen staat Signal op nummer 1 in de app-hitlijst van de Google Play Store. Nu heeft ook Telegram van zich laten. Telegram-CEO Pavel Durov meldt dat in 72 uur maar liefst 25 miljoen nieuwe gebruikers zijn aangemeld. Hierdoor staat het aantal actieve gebruikers op 500 miljoen. Van de nieuwe gebruikers komt 27 procent uit Europa. Volgens Durov is Telegram geliefd vanwege de end-to-end encryptie.

Duidelijkheid

Durov deelt ook nog een aantal mythes over Telegram, om wat meer duidelijkheid te scheppen.

Myth 1. “Telegram’s code is not open-source”. In reality, all Telegram client apps have been open source since 2013 [3]. Our encryption and API are fully documented and have been reviewed by security experts thousands of times. Moreover, Telegram is the only messaging app in the world that has verifiable builds both for iOS and Android [4]. As for WhatsApp, they intentionally obfuscate their code, making it impossible to verify their encryption and privacy.

Myth 2. “Telegram is Russian”. In fact, Telegram has no servers or offices in Russia and was blocked there from 2018 to 2020 [5]. Telegram is still blocked in some authoritarian countries such as Iran, while WhatsApp and other “supposedly secure” apps have never had any issue in these places.

Myth 3. “Telegram is not encrypted”. Every chat on Telegram has been encrypted since launch. We have Secret Chats that are end-to-end and Cloud Chats that also offer real-time secure and distributed cloud storage [6]. WhatsApp, on the other hand, had zero encryption for a few years, and then adopted an encryption protocol funded by the US Government [7]. Even if we assume that the WhatsApp encryption is solid, it’s invalidated via multiple backdoors and reliance on backups [8].