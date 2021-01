WhatsApp komt met nieuwe algemene voorwaarden: dit gaat er veranderen

De algemene voorwaarden van WhatsApp zijn vernieuwd. Gebruikers van de geliefde chat-app krijgen vanaf nu een scherm voorgeschoteld waarin zij het nieuwe privacybeleid kunnen accepteren. Wat moet je erover weten?

Nieuwe voorwaarden van WhatsApp

Misschien heb je bij het openen van WhatsApp het nieuwe venster al gezien met de melding dat de voorwaarden en het privacybeleid zijn bijgewerkt. De belangrijkste verandering is dat er op een mogelijk andere manier gegevens verwerkt kunnen worden. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan het delen van WhatsApp gebruikersgegevens met Facebook. Facebook is de eigenaar van WhatsApp, zij namen in 2014 de dienst over.

WhatsApp kan tal van informatie verzamelen. Denk aan het batterijniveau, signaalsterkte, app-versie, verbindingsgegevens, gegevens over het besturingssysteem, mobiel netwerk, telefoonnummer, IP-adres, tijd, tijdzone, apparaat en tal van privacygegevens. Tevens worden details verzameld zoals groepsnamen, beschrijvingen en foto’s. Ook momenten waarop je online bent en wanneer de dienst gebruikt, kan door WhatsApp worden verzameld. Kort gezegd; alles wat je doet met WhatsApp kán gelogd en verzameld worden.

Delen van data

Over het delen van gebruikersgegevens hoeven we in Nederland niet direct bang te zijn. Een wet heeft bepaald dat deze manier van het delen van data niet toegestaan is in de Europese Unie. Hierbij gaat het om de General Data Protection Regulation, die afgekort wordt tot GDPR en sinds 2018 van kracht is. Het betekent niet dat Facebook op geen enkele manier bij je data kan komen. Er wordt ongetwijfeld verder gezocht naar manieren om toch te voldoen aan de regelgeving, en toch ook gegevens te verzamelen. Hiervoor vrezen althans critici, het is nog niet bekend hoe dit in zijn werk gaat. Door de nieuwe voorwaarden krijgen gebruikers niet langer meer de mogelijkheid om een locatie te delen, als je WhatsApp geen toegang geeft tot locatiegegevens.

Accepteren

Gebruikers van WhatsApp hebben op dit moment alleen de keuze om niet nu een beslissing te maken voor de nieuwe voorwaarden. De nieuwe servicevoorwaarden en het privacybeleid gaat in vanaf 8 februari 2021. Op die dag moet je akkoord zijn gegaan met de nieuwe manier van verwerking. Mocht je niet akkoord zijn, dan heb je vanaf die datum niet meer de mogelijkheid om de applicatie te gebruiken. In 2016 werden de voorwaarden ook al aangepast, toen kon je bepaalde opties nog uitvinken. Dat is met deze voorwaarden niet meer mogelijk.

Het komt er kort op neer dat er voor burgers van de Europese Unie niet direct veel zal veranderen. Dit zullen we naar verwachting pas gaan zien als Facebook toch een optie vindt om data te delen.

