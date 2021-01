Telegram gaat mogelijkheid bieden om WhatsApp-chats te importeren

Er komt een opvallende nieuwe functie aan voor chat-app Telegram. In de strijd om meer marktaandeel te winnen, laat Telegram binnenkort je gesprekken uit WhatsApp importeren in de eigen applicatie. Daarnaast werkt het ook met Line en KakaoTalk.

WhatsApp-chats in Telegram

De nieuwe voorwaarden van WhatsApp zorgen ervoor dat veel mensen kijken naar alternatieven. Vooral Signal en Telegram profiteren hiervan. De twee apps zitten ook niet stil. Signal kwam vorige week met een nieuwe lading functies om de aanval op WhatsApp aan te gaan, nu komt ook Telegram met een interessante nieuwe feature.

Vanaf nu is het bij Telegram mogelijk om je berichtgeschiedenis van WhatsApp, Line of KakaoTalk te exporteren naar Telegram. Het kan voor een groep mensen net dat duwtje in de rug zijn om over te stappen naar in dit geval Telegram. Mensen willen namelijk niet hun berichten kwijtraken als ze WhatsApp zouden verlaten. Telegram biedt hiervoor dus de handige migratietool aan.

Op dit moment is de functie beschikbaar voor Apple iOS, maar zal de Android-versie binnenkort bijgewerkt worden met de nieuwe optie. Vanuit WhatsApp kies je voor het exporteren van de chat. Vervolgens deel je dit gebundelde ZIP-bestand naar Telegram en vraagt Telegram om de berichten te importeren naar je eigen chat (genaamd opgeslagen berichten), een nieuwe groep of een andere chat zoals apart voor een contactpersoon. Wanneer dit is afgerond, zijn de geïmporteerde chats beschikbaar in de chat die je hebt gekozen. Daarnaast worden ook foto’s en mediabestanden meegenomen, indien je dit bij het exporteren hebt gekozen.

Het migreren van groepschats wordt ook ondersteund. Bij de geïmporteerde berichten komt te staan dat de desbetreffende berichten geïmporteerd zijn vanuit een andere app. Het is niet bekend wanneer precies de Android-app aan de beurt is, maar dit zou ‘zeer binnenkort’ al moeten gebeuren.