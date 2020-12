Telegram komt met betaalde functies, advertenties en Voice Chats

Er zijn nieuwe functies op komst voor berichtendienst Telegram. De applicatie zal verschillende functies betaald maken en ook introduceert het Voice Chats. We zetten de details op een rij.

Telegram met Voice Chats

In de Google Play Store staat een update klaar voor de Telegram app. De nieuwe versie brengt één grote nieuwe functie; Voice Chats. De functie komt beschikbaar in de groepen waarbij ze als het ware als een virtuele kantoorruimte kunnen dienen.

Telegram zegt dat de functie overeenkomsten heeft met spraakoproepen, echter moet het praten (en muten) net allemaal wat prettiger lopen. Je hoeft niet in hetzelfde scherm te blijven. In de Android-app kun je het drijvende venster gebruiken, zodat je ondertussen bijvoorbeeld Google Maps of een andere app open kunt hebben staan. Je ziet direct wie er aan het praten is, of wie aan het luisteren is. In 2021 moet Voice Chats uitgebreid worden met video- en screensharing. Telegram heeft met deze update de volgende nieuwe functies toegevoegd;

Maak van je groepschats een hop-on-hop-off-oproep met een paar duizend deelnemers.

Sla Telegram-gegevens op je SD-kaart op.

Bewerk foto’s die je hebt verzonden zonder ze opnieuw te versturen.

Download stickers sneller en bekijk glinsterende contouren tijdens het laden.

Geniet van nieuwe animaties bij de knop “Nieuw bericht”, gebruikersprofielen, chatmappen en berichtentellers.

Advertenties en betaalde functies

Pavel Durov, oprichter van Telegram, maakt verder bekend dat er plannen liggen om geld te verdienen met Telegram. Voor bedrijven en flink intensieve gebruikers komen er betaalde functies. Onduidelijk is welke functies dit worden en wanneer je ‘power user’ bent, zoals ze worden genoemd. Er moet ook een verdienmodel komen voor de makers van stickers, waardoor gebruikers dus ook wat kunnen verdienen.

Er wordt verder gedacht aan advertenties in kanalen. De advertenties moeten komen uit een eigen advertentieplatform. De inkomsten zijn nodig om Telegram draaiende te houden. Het platform heeft inmiddels ruim 500 miljoen actieve gebruikers, de kosten betaalt de oprichter nu grotendeels zelf. Hij benadrukt verder dat hij niet van plan is om Telegram te verkopen. Om de dienst verder te kunnen doorontwikkelen, moet er een manier komen om er geld mee binnen te halen.

Het is niet bekend hoe de advertenties en dergelijke eruit zullen komen te zien. Ook is onduidelijk wanneer de betaalde functies en advertenties toegevoegd worden aan Telegram.

Changelog

De update van Telegram 7.3 brengt nog een hoop andere verbeteringen. Die hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Spraakchats in groepen

Maak van je groepschats een hop-on-hop-off-oproep.

Kies ‘Spraakchat beginnen’ onder ⋮ in het profiel van een groep die je beheert om een spraakchat aan te maken.

Haal tot een paar duizend deelnemers in elke spraakchat.

Controleer het aantal sprekers met flexibele beheertools.

SD-kaartopslag

Kies je SD-kaart als opslaglocatie voor Telegram-gegevens.

Verbeteringen betreft bewerken

Bewerk een foto die je hebt gestuurd om effecten, tekeningen of stickers toe te voegen zonder deze opnieuw te versturen.

Zie hoeveel tekens er nog over zijn voordat je de limiet bereikt bij het bewerken van berichten en bijschriften.

Stickercontouren

Download stickers sneller en bekijk glinsterende contouren tijdens het laden.

Nieuwe animaties

Geniet van vloeiende animaties wanneer je op de knop “Nieuw bericht” tikt, gebruikersprofielen opent of chatmappen beheert.

Zie de geanimeerde nummers veranderen in de berichtentellers in de chatlijst, mappen of gedeelde media.

Meer geanimeerde emoji

Stuur een enkele 🤗🥺🤠🥴🤫🤥🤑🤩🤭☠️

🔍🔎💤✨⚡️⭐️🦾 of 💪 om de nieuwste geanimeerde emoji te zien.

