Telegram 7.0: videobellen vanaf nu beschikbaar: zo werkt het

Telegram viert haar zevende verjaardag. Om dit te vieren hebben de ontwikkelaars Telegram 7.0 uitgebracht, een nieuwe versie waarbij je vanaf nu kunt videobellen.

Videobellen in Telegram

We hebben er even op moeten wachten, maar vanaf nu is het zover. Gebruikers van Telegram kunnen vanaf nu videobellen. De nieuwe optie is toegevoegd aan Telegram 7.0. De nieuwe versie kan vanaf nu gedownload worden via de Google Play Store. Wel benadrukt Telegram dat videobellen zich nog in alfa bevindt, waardoor er nog bugs en problemen op kunnen treden.

Video-oproepen zijn als eerst beschikbaar op Android, zodra Apple de app ook goedgekeurd heeft, kunnen we de functie ook op de iPhone verwachten. Vanaf de profielpagina kun je een video-oproep activeren tijdens een oproep. Er is picture-in-picture modus zodat je kunt multitasken terwijl je videobelt. Daarnaast zijn de video-oproepen voorzien van end-to-end encryptie en de verbinding kan gecontroleerd worden via de vier verschillende emoji. Deze moeten namelijk gelijk zijn aan die van de gesprekspartner.

Telegram benadrukt dat in de toekomst meer functies erbij komen en ook verbeteringen krijgen. In de komende maanden zullen groepsvideo-oproepen uitgerold worden.



Andere verbeteringen

Er zijn ook verschillende toevoegingen gedaan in de emoji. Er zijn meer nieuwe geanimeerde emoji toegevoegd. Dit zijn onder andere de perzik, de katten-emoji, aubergine en verschillende gezichtsuitdrukkingen.

Telegram viert dus haar zevende verjaardag. In 2013 begon de chat-app, waarbij de focus lag op veilig chatten. Er zijn meer dan 400 miljoen gebruikers en Telegram behoort tot de top 10 meest gedownloade apps wereldwijd.