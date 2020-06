Telegram 6.2: grote update brengt toffe mediabewerker, betere GIF’s en meer

Er staat een nieuwe grote update klaar voor chat-app Telegram. In Telegram 6.2 is er een toffe mediabewerker waarmee je van alles kunt doen. We vinden ook verbeteringen in de GIF’jes terug en zijn er nieuwe animaties. We zetten alle nieuwe functies op een rij.

Telegram 6.2

We zijn hier bij DroidApp fervent gebruiker van Telegram. Deze applicatie heeft zoveel meer te bieden dan WhatsApp en kun je DroidApp op Telegram volgen. Met de nieuwe Telegram 6.2 update is dat niet anders, en worden een hoop nieuwe verbeteringen en functies toegevoegd. Zo zien we nieuwe animaties, bijvoorbeeld bij het versturen van een chatbericht. Ook zien we de nieuwe animaties bij het bewerken of verwijderen van een bericht. Tevens is de videospeler verbeterd met besturingselementen die na drie seconden verwijderen.

Een andere verbetering komen we tegen bij de GIF’jes. Vanuit het nieuwe GIF-tabblad kun je snel een emoji kiezen waarvoor je een GIF’je zoekt. Tevens heeft Telegram de laadtijden van de afbeeldingen verbeterd en kun je een GIF in de zoekresultaten snel opslaan voor later door deze ingedrukt te houden.

De belangrijkste nieuwe functie is de Mediabewerker. Je kunt voor het verzenden van een foto of video aan de slag met deze bewerker. Je kunt tekeningen toevoegen, net als tekst en media. Daarbij kun je de helderheid, verzadiging en andere zaken aanpassen. Door in te zoomen kun je nog preciezer tekenen. Voorzie je foto’s van geanimeerde stickers, dan worden deze automatisch omgezet naar een GIF’je.

Dit is er nieuw

De waslijst aan nieuwe functies hebben we hieronder voor je neergezet.

Mediabewerker

Tik op het penseelpictogram bij het verzenden van een foto of video om toegang te krijgen tot de mediabewerker.

Verbeter de mediakwaliteit, pas parameters aan zoals helderheid, verzadiging, enz.

Voeg tekeningen, tekst of stickers toe aan media.

Plaats geanimeerde stickers op foto’s of video’s. Foto’s met geanimeerde stickers worden automatisch omgezet naar GIF’s.

Zoom in op foto’s of video’s voor nauwkeurige tekeningen.

Beter GIF-paneel

Geniet van verbeterde laadtijden voor GIF’s in het paneel.

Vind snel GIF’s in emoji-gebaseerde secties van de populairste emoties.

Kijk op het tabblad populair voor de topreacties van de dag.

Druk op een GIF in de zoekresultaten en houd deze ingedrukt om deze op te slaan in je collectie.

Betere interfaces

Verzend, bewerk en verwijder berichten met nieuwe soepele animaties.

Bekijk video’s met een verbeterde speler: besturingselementen verdwijnen na 3 seconden, lange bijschriften gaan snel uit de weg, video’s die korter zijn dan 30 seconden worden automatisch opnieuw afgespeeld.

Beheer de cache-instellingen in stijl.

Kijk uit voor de nieuwsgierige aap wanneer je een wachtwoord instelt voor twee-staps-verificatie.

Flexibele mappen

Houd een chat in je chatlijst vast om deze toe te voegen aan een map.

