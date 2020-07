Telegram 6.3: flinke update met profielvideo, grotere bestanden en meer

Er staat in de Google Play Store een grote update klaar voor chat-app Telegram. In versie Telegram 6.3 hebben de ontwikkelaars de optie toegevoegd om grotere bestanden te delen. Maar er is nog meer nieuws te melden.

Telegram 6.3

Als er een update verschijnt voor Telegram, is dit doorgaans een flinke update vol met nieuwe functies. Allereerst is er de mogelijkheid om bestanden te delen met een maximale grootte van 2GB. Sinds februari 2015 is de maximale grootte 1,5GB, dat is nu dus 500MB meer.

Verder kun je in plaats van een profielfoto, ook een profielvideo instellen. Deze kun je voorzien van effecten, kaders en meer. Daarnaast kun je een eerder ingestelde profielfoto of video gemakkelijk selecteren met de optie ‘Instellen als eerste’. Verder zie je bij een ontvangen afbeelding, direct een thumbnail in je berichtenbox. Datzelfde geldt bij een ontvangen link.

De changelog van Telegram 6.3 is echter nog veel langer. We hebben de nieuwe functies van deze update hieronder op een rijtje gezet.

Changelog

Verhoogde limiet voor bestanden sturen

Deel en bewaar onbeperkte bestanden van elk type, nu tot 2 GB per stuk.

Profielvideo’s

Stel een profielvideo in in plaats van een stilstaande foto.

Pas effecten toe en kies een kader als omslag voor je profielvideo.

Ga snel terug naar een vorige profielfoto of -video door op ‘Instellen als eerste’ te tikken.

Verbeterd scherm met mensen dichtbij

Zie hoe ver weg je chatpartner is als iemand contact met je opneemt via het scherm mensen dichtbij.

Krijg een suggestie voor een begroetingssticker wanneer je een chat opent via het scherm mensen dichtbij.

Miniaturen, groepsstatistieken en meer

Zie welke media er in berichten staan dankzij nieuwe miniaturen in de chatlijst, zoekresultaten en meldingen.

Bekijk gedetailleerde statistieken voor de grote groepen die je bezit.

Als je te veel aandacht krijgt, schakel dan een instelling in de privacy- en beveiligingsinstellingen om alle nieuwe chats van niet-contacten automatisch te archiveren en te dempen.

Snij video’s bij en roteer ze met de mediabewerker.

Luister naar nummers in stijl met de volledig vernieuwde muziekspeler.

Geniet van soepele animaties wanneer de grootte van het invoerveld verandert.

Stuur een emoji van een voetbal ⚽️ om te zien of je een doelpunt maakt.

Update downloaden

De Telegram 6.3 update vind je vanaf nu terug in de Google Play Store.