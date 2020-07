WhatsApp laat je binnenkort gesprekken ‘voor altijd’ dempen

Een langverwachte, handige nieuwe functie is onderweg naar WhatsApp. Gebruikers krijgen de mogelijkheid om gesprekken niet voor korte te duur te dempen, maar voor altijd.

Gesprekken voor altijd dempen in WhatsApp

In de code van WhatsApp is een aanwijzing gevonden voor een handige nieuwe toevoeging. De verbetering heeft te maken met het dempen, ofwel muten, van gesprekken. Het gaat hierbij niet alleen om groeps-apps, maar ook om individuele gesprekken die je voert via WhatsApp.

Voor nu kun je de ‘stille meldingen’ inschakelen voor een periode van 8 uur, 1 week of 1 jaar. Het lijkt erop dat de optie ‘1 jaar’ binnenkort vervangen wordt door ‘altijd’. Hiermee worden de berichten uit die groep dus voorgoed gedempt en word je daar niet meer door afgeleid.

Het is een handige toevoeging, maar persoonlijk zou ik nog een andere functie wensen. Zo zou ik het handiger vinden als je gesprekken juist ook voor een kortere duur dan 8 uur zou kunnen dempen, zoals 1 of 2 uur. Die optie lijkt vooralsnog niet uitgerold te worden.