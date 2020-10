Telegram 7.2: grote update brengt verbeteringen locaties, afspeellijsten en meer

Als er een update uitgebracht wordt voor Telegram, dan is dat doorgaans een vrij grote update. Dat is nu ook het geval bij de update naar Telegram 7.2. Deze update brengt een hoop verbeteringen en nieuwe functies, die zetten we op een rij.

Telegram 7.2

In de Google Play Store staat Telegram 7.2 klaar als update. Deze nieuwe versie voor de chat-app geeft je de mogelijkheid om meerdere berichten in chats vast te zetten. Dit kan ook in 1-op-1-gesprekken en dus niet alleen in groepsgesprekken. Tevens zijn er verbeteringen voor live locaties. Je ontvangt bijvoorbeeld een melding als vrienden een live-locatie delen en op een bepaalde afstand van je zijn. Daarnaast kun je bij de locaties zien welke kant de ander opkijkt.

Nieuw zijn ook de afspeellijsten. Hiermee kun je meerdere tracks tegelijkertijd sturen naar iemand anders. Voor kanalen wordt Telegram 7.2 uitgebreid met statistieken en zie je ook naar welke kanalen een bericht is doorgestuurd. De Android-app is voorzien van nieuwe animaties. Speciaal voor Halloween zijn er geanimeerde emoji, zoals de doodskist, maan, spin, vleermuis en de pompoen. Ook kun je de jackpot emoji gebruiken en zien of je daadwerkelijk de jackpot hebt gewonnen.

De update wordt vanaf nu aangeboden in de Google Play Store. De changelog van de update voor Telegram 7.2 vind je hieronder.

Changelog Telegram 7.2

Meerdere vastgezette berichten

Zet meerdere berichten in chats vast, ook in 1-op-1-chats.

Geef vastgezette berichten achter elkaar weer of open ze allemaal op een aparte pagina via de bovenbalk.

Verbeterde Live-locaties

Ontvang een melding als vrienden die een Live-locatie delen binnen een bepaalde afstand van je zijn.

Zie welke kant gebruikers opkijken op de Live-locatiekaart.

Afspeellijsten en meer