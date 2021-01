Signal opent aanval op WhatsApp: hoop nieuwe functies toegevoegd

Signal heeft met de bekendmaking van de nieuwe voorwaarden van WhatsApp, veel terrein gewonnen. Die kans pakken de makers van de privacy-vriendelijke chat-app direct aan om een hoop nieuwe functies toe te voegen.

Signal in de aanval tegen WhatsApp

WhatsApp kwam deze maand met nieuwe voorwaarden die oorspronkelijk midden februari in zouden gaan. Deze termijn is inmiddels opgeschoven omdat het zorgde voor een hoop commotie. Uiteindelijk zou er volgens WhatsApp, dat sinds 2014 onderdeel is van Facebook, toch niet veel veranderen. Signal en ook Telegram zagen echter het aantal gebruikers fors stijgen. Signal grijpt de gelegenheid aan om de app uit te breiden met een hoop functionaliteit.

Signal is inmiddels vele miljoenen keren gedownload. Nog altijd niet zoveel als WhatsApp, maar de dienst is in korte tijd enorm gegroeid. Qua mogelijkheden loopt het nog wel achter, maar de eerste stap is nu gezet door Signal. Het gaat allereerst om nieuwe functies die uitgerold worden naar de beta-versie van de applicatie. Later zullen ze naar iedereen uitgerold worden.

Foto via Androidpolice

Nieuwe functies

Allereerst wordt het mogelijk om snel en gemakkelijk je achtergrond aan te passen van het chatscherm. Tot dusver was dat een stuk lastiger bij Signal. Het venster in Signal doet erg denken aan die van WhatsApp. Beter goed gejat dan slecht bedacht, zullen we maar zeggen. Vanaf nu kun je ook per chat afzonderlijk de achtergrond veranderen, waarbij je een eigen foto kunt instellen of een effen of gradiënt kleur. Nieuw is ook de aanwezigheid van geanimeerde stickers. Bij je profiel kun je in Signal voortaan een omschrijving toevoegen, zeg maar een ‘bio’. Een functie die we al sinds jaar en dag kennen van bijvoorbeeld WhatsApp en Telegram.

Andere nieuwe functies die door Signal aan de app zijn toegevoegd is een functie waarbij zo weinig mogelijk data verbruikt wordt bij oproepen. Daarnaast kun je download-instellingen beheren voor mediabestanden die binnenkomen. Bij Signal kun je nu ook groepen delen als link om anderen uit te nodigen. Tot slot kun je met maximaal 8 mensen groepsbellen, dit was eerder nog 5.

Zoals gezegd zal eerst de beta-versie de nieuwe functionaliteit krijgen. In de toekomst krijgt iedereen de nieuwe Signal functies aangereikt. Je kunt je hier aanmelden voor het beta-programma van Signal.