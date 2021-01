Wordt Telegram uit de Apple App Store en Google Play Store gehaald?

Een Amerikaanse organisatie die zich inzet voor een veiliger internet, wil dat Apple chat-app Telegram uit de App Store haalt. Daarbij is het niet ondenkbaar dat het volgende doel van de organisatie wordt om ook Google eenzelfde stap te laten zetten.

Verdwijnt Telegram uit downloadwinkels?

De Amerikaanse organisatie Coalition for a Safer Web is een aanklacht begonnen tegen Apple. Het bedrijf zou onvoldoende actie ondernemen tegen Telegram. Volgens de organisatie wordt Telegram veel gebruikt door criminelen en zou het bedrijf weinig tot niets doen aan haatberichten, extremisme en het aanzetten tot geweld. Om die reden zou Telegram zich schuldig maken aan het overtreden van de regels die Apple heeft gesteld voor apps in de App Store.

Coalition for a Safer Web is inmiddels een rechtszaak begonnen tegen Apple. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de organisatie ook zich zal richten tot Google. Mogelijk zal de Amerikaanse organisatie dan proberen voor elkaar te krijgen dat Telegram ook uit de Google Play Store wordt gehaald. Of het inderdaad zover zal komen, is niet bekend.