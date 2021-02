WhatsApp verandert communicatie nieuwe voorwaarden; 15 mei worden accounts geblokkeerd

WhatsApp heeft een nieuwe post gepubliceerd waarbij het teleurgesteld terugkijkt over de manier van communiceren over de nieuwe voorwaarden. Daarbij gaat het dieper door het stof, en maakt het ook nog even de concurrent belachelijk. Tevens zal het bedrijf accounts, die de nieuwe voorwaarden niet accepteren, blokkeren.

WhatsApp wederom over nieuwe voorwaarden

Eerder dit jaar hebben de nieuwe WhatsApp voorwaarden flink wat stof doen opwaaien. Hoewel er voor Europese gebruikers niet eens zo gek veel zou veranderen, was dat in landen buiten de EU een ander verhaal. Toen de chat-app massaal verlaten werd en gebruikers overstapten naar Signal en Telegram, stelde WhatsApp de nieuwe voorwaarden uit.

Nu is er opnieuw een bericht van WhatsApp. In een nieuw artikel laat WhatsApp weten dat er gekeken is naar hoe de communicatie in dit soort gevallen beter kan. WhatsApp zal bijvoorbeeld vaker via Status hun waarden en updates delen. Het bedrijf wil dat iedereen de traditie kent; het verdedigen van end-to-end versleuteling en de inzet op het beschermen van privacy en beveiliging.

In de komende weken zal WhatsApp een banner toevoegen aan de app. Via hier kan men informatie lezen over hoe WhatsApp nieuwe voorwaarden toe gaat passen. Het bedrijf benadrukt dat je dit kunt lezen op je eigen tempo.

Geld en concurrentie

WhatsApp laat ook weten dat het wil laten weten hoe WhatsApp geld verdient. Dit gebeurt via bedrijven, die hun diensten aanbieden via WhatsApp, zoals een klantenservice via WhatsApp. Zij betalen hiervoor een bijdrage aan WhatsApp.

Opvallend is dat WhatsApp ook nog even een steek onder water uitdeelt aan andere chat-apps, zoals Signal en Telegram. Het bedrijf zegt hierover het volgende;

“We begrijpen dat sommige mensen misschien wel kijken wat andere apps te bieden hebben. We hebben gezien dat sommige van onze concurrenten beweren dat ze de berichten van mensen niet kunnen zien. Maar als een app geen end-to-end versleuteling biedt, betekent dat standaard dat ze je berichten kunnen lezen. Andere apps zeggen dat ze beter zijn omdat ze minder inzage in informatie hebben dan WhatsApp. We zijn ervan overtuigd dat mensen op zoek zijn naar apps die betrouwbaar en veilig zijn, zelfs als dit betekent dat WhatsApp toegang tot een beperkte hoeveelheid gegevens heeft. We streven ernaar om weloverwogen beslissingen te nemen en we blijven nieuwe manieren ontwikkelen om met minder informatie te voldoen aan deze verantwoordelijkheden, en niet met meer.”

15 mei

WhatsApp heeft verder aangegeven dat de nieuwe voorwaarden voor 15 mei geaccepteerd moeten worden. Indien een gebruiker dat niet heeft gedaan, is het vanaf die dag niet langer mogelijk om berichten te lezen en te sturen. Meldingen worden nog wel doorgestuurd en ook het doen van oproepen via WhatsApp is nog mogelijk, maar niks dus meer met berichten. Dit geldt voor een korte tijd. Ook lijkt het erop dat er geen nieuwe back-ups worden gemaakt, als de voorwaarden niet geaccepteerd worden.

WhatsApp benadrukt dat je account niet verwijderd zal worden. Wel wordt het aantal mogelijkheden flink beperkt. Heb je na 15 mei, na 120 dagen nog niet de nieuwe voorwaarden geaccepteerd, dan zal het account gezien worden als inactief, en zal je account alsnog verwijderd worden.