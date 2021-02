‘7 miljoen Nederlanders maken gebruik van bellen via WhatsApp’

Uit nieuw onderzoek komt naar voren dat WhatsApp bellen geliefd is onder Nederlanders. Volgens de cijfers zouden ongeveer 7 miljoen Nederlanders actief bellen via de chat-applicatie.

WhatsApp bellen is geliefd in Nederland

Als we afgaan op de cijfers van onderzoeksbureau Telecompaper, dan maken we in Nederland flink gebruik van bellen via WhatsApp. De analisten schatten in dat ongeveer 7 miljoen Nederlanders minimaal eenmaal per maand gebruikmaken van de belfunctie in de groengekleurde chat-app. In de laatste maanden van 2020 kwam het aantal belminuten uit op gemiddeld 25 minuten. Een jaar eerder lag dat op 21 minuten. Mogelijk heeft de situatie rondom corona hier ook wat mee te maken. Drie miljoen Nederlanders maakt gebruik minstens eenmaal per maand gebruik van videobellen via WhatsApp.

WhatsApp is populair in Nederland. Volgens Telecompaper is de chat-app op ongeveer 95 procent van de Nederlandse toestellen te vinden. Facebook Messenger is daarmee een stuk minder geïnstalleerd; circa 58 procent.