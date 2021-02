WhatsApp laat je geluid van video’s dempen voor delen

Berichtendienst WhatsApp krijgt een nieuwe functie die betrekking heeft op het delen van video’s. Soms kan deze handige feature best goed van pas komen!

WhatsApp-video’s delen zonder geluid

In de nieuwste versie van WhatsApp is een nieuwe functie ontdekt. Gebruikers krijgen de mogelijkheid om het geluid van een video te dempen voordat deze gedeeld wordt met vrienden. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld een video wilt delen waarbij het geluid storend is (zoals windgeruis in de microfoon) of juist dat er (privé-)gesprekken op de achtergrond te horen zijn.

Je hoeft niet perse te filmen vanuit WhatsApp zelf, maar kunt de optie ook gewoon gebruiken met een eerder gemaakte video, op dezelfde manier als je deze tot nu toe kunt versturen.

Je kunt vanaf de nieuwste beta-versie ervoor kiezen om het geluid te dempen, door op het speakertje te tikken bij de preview van de video. De ontvanger ontvangt dan wel de video, maar zonder het geluid. De functie zit nu in de beta-versie en zal later naar de definitieve versie komen van WhatsApp.