WhatsApp komt met extra beveiliging als je app koppelt aan PC

WhatsApp mag dan wel met nieuwe algemene voorwaarden zijn gekomen, wat ervoor zorgde dat sommigen naar een andere chat-app gingen zoeken. Het ontwikkelteam zit niet stil. Nu komt er een extra beveiligingslaag als je WhatsApp koppelt aan WhatsApp Desktop of WhatsApp Web.

WhatsApp koppeling met PC extra beveiligd

WhatsApp gaat een nieuwe eis instellen voor als je je WhatsApp-account wilt gebruiken op WhatsApp Desktop of WhatsApp Web. Dit zijn de pc-versie en de webversie van de populaire berichtendienst. Wanneer je deze wilt gebruiken, dien je je identiteit te verifiëren middels biometrische authenticatie. Dit kan een vingerafdruk zijn, of gezichtsherkenning. Opvallend is dat het momenteel niet ondersteund wordt om een pincode of patroon in te voeren. Je krijgt de vraag ook alleen als je toestel over biometrische authenticatie beschikt.

WhatsApp heeft geen toegang tot de biometrische gegevens die op het toestel zelf zijn opgeslagen. Verder laat WhatsApp weten dat het in 2021 met ‘veel meer functionaliteit’ zal komen voor de desktop- en webversie van WhatsApp. Dit kan zomaar een stille hint zijn naar ondersteuning voor spraak- en video-oproepen en hopelijk ook het inloggen op meerdere apparaten.