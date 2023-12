WhatsApp laat je chats verbergen met geheime code

Een opvallende nieuwe functie wordt vanaf nu uitgerold voor WhatsApp. Gebruikers krijgen de mogelijkheid om een chat te verbergen achter een geheime code. Hoe werkt deze functie precies?

WhatsApp chat met geheime code

Wil je een bepaalde chat in WhatsApp verbergen, dan kun je sinds een aantal maanden gebruik maken van de functie ‘Vergrendelde chats‘. Deze chats worden gebundeld in een aparte map en zijn vergrendeld met een vingerafdruk of een wachtwoord. De functie die nu is aangekondigd, gaat een stap verder.

Gebruikers kunnen met de nieuwe functie een chat volledig verbergen. Deze wordt pas weer getoond nadat er een geheime code is ingevuld. Deze code kan bestaan uit letters, cijfers en speciale tekens, maar ook kunnen emoji’s deel uitmaken van de code. De chat wordt niet meer getoond in de chatlijst en komt alleen zichtbaar als je deze invoert in de zoekbalk.

De desbetreffende chat dient wel eerst in de vergrendelde map gezet te worden. De functionaliteit wordt vanaf nu uitgerold. Het kan wel enige maanden duren totdat deze functie voor iedereen beschikbaar is.